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https://sport.mail.ru/news/tennis/30736079/
20 августа 2017, 1:56 | Теннис | ТАСС

Румынка Халеп сыграет с испанкой Мугурусой в финале теннисного турнира в Цинциннати

ТАСС, 20 августа. Румынка Симона Халеп победила американку Слоан Стивенс в ½ финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Цинциннати (призовой фонд — $2,5 млн).

В полуфинальных матчах <span class=error>Симона</span> <span class=error>Халеп</span> победила американку <span class=error>Слоан</span> <span class=error>Стивенс</span> а <span class=error>Гарбинье</span> Мугуруса была сильнее Каролины <span class=error>Плишковой</span> из Чехии. Увеличить
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Халеп, «посеянная» на соревнованиях под вторым номером, выиграла у соперницы в двух сетах со счетом 6:2, 6:1. Встреча продолжалась 56 минут.

В финале 21 августа румынка сыграет с испанкой Гарбинье Мугурусой (4), которая ранее победила первую «ракетку» мира Каролину Плишкову из Чехии — 6:3, 6:2.
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