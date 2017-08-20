Румынка Халеп сыграет с испанкой Мугурусой в финале теннисного турнира в Цинциннати
ТАСС, 20 августа. Румынка Симона Халеп победила американку Слоан Стивенс в ½ финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Цинциннати (призовой фонд — $2,5 млн).
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Халеп, «посеянная» на соревнованиях под вторым номером, выиграла у соперницы в двух сетах со счетом 6:2, 6:1. Встреча продолжалась 56 минут.
В финале 21 августа румынка сыграет с испанкой Гарбинье Мугурусой (4), которая ранее победила первую «ракетку» мира Каролину Плишкову из Чехии — 6:3, 6:2.
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