Мугуруса вышла в финал турнира в Цинциннати, обыграв Кар. Плишкову

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В полуфинальном матче Мугуруса в двух сетах обыграла первую ракетку мира, чешку Каролину Плишкову, со счётом 6:3, 6:2. Матч продолжался 1 час 19 минут. Мугуруса два раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 из 14 брейк-пойнтов. На счету Плишковой 6 эйсов и 3 ошибки на подаче.

Мугуруса во второй раз выиграла у Плишковой в восьми поведённых матчах. Первую победу над соперницей испанка одержала на «Ролан Гаррос» — 2013, тогда они встречались впервые.