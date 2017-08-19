Дело Виктории Азаренко. Права материнства как противоречие правам на карьеру

Пропуск Открытого чемпионата США по теннису по семейным обстоятельствам — это уже серьезно. Раньше была версия вирусной инфекции при снятии с турнира в Стэнфорде, потом вся эта история стала достоянием общественности, и с Цинциннати Вика уже снималась по семейным обстоятельствам. Та же участь, судя по всему, постигнет US Open, и это уже можно считать крайне негативным обстоятельством для профессиональной теннисистки Виктории Азаренко.



В данной ситуации нужно постоянно оговариваться, что гражданка Беларуси и налоговый резидент Монако, имеющий вид на жительство в США может рассматриваться в двух ипостасях — в качестве мамы 8-месячного ребенка Лео Александра (здесь за ее права и возможности можно быть относительно спокойным) и в качестве профессиональной теннисистки мирового уровня, которая вернулась в большой спорт после рождения сына. И вот в этом аспекте перспективы белоруски чрезвычайно осложнились.



Хотя как раз в этом плане у Вики все шло замечательно. Послеродовой период теннисистка провела довольно грамотно, себя не запускала, позволяла себе дозированные физические нагрузки, довольно быстро вышла на тренировочный корт. По плану возвращение в соревновательную кутерьму должно было состояться 31 июля в Стэнфорде, но белоруска настолько быстро набирала форму и воскрешала в мышечной памяти теннисные навыки, что возвращение состоялось уже в третьей декаде июня. И даже «Уимблдон» был впоследствии захвачен. И на Мальорке, и в Лондоне игра Азаренко оставила хорошее впечатление и уверенность в том, что вопрос возвращения на прежний уровень тенниса — это вопрос нескольких месяцев. При том кризисе личностей, охватившем ВТА-тур после материнских пауз Азаренко и Уильямс, белоруска одним приобретением «набитости» могла бы позагонять всех под лавки. Но затем случилось то, что обычно люди не афишируют, но в данном случае семейная коллизия стала достоянием общественности. И как раз потому, что в нее оказалась вовлечена не просто мама Лео, а всемирно известная элитная спортсменка, чья карьера в один миг была поставлена под угрозу.



С фабулой все болельщики Виктории, безусловно, знакомы. После завершения «Уимблдона» завершились отношения между Азаренко и отцом ее ребенка Билли Маккигом. Правда, причины разрыва пары, еще несколько месяцев назад излучавшей абсолютное счастье, покрыты туманом, но последствия этого шага хорошо известны. Американец вернулся на родину и подал судебный иск в суд штата Калифорния о временной опеке над своим сыном, которому якобы угрожает похищение со стороны Азаренко. Суд принял доводы истца и на время рассмотрения дела об опекунстве запретил кому бы то ни было вывозить Лео Александра за пределы Лос-Анджелеса.



В свою очередь Виктория Азаренко обратилась в суд со встречным иском об установлении опеки над малышом, и часть выдвинутых требований уже удовлетворено — спортсменке разрешено быть рядом с сыном, ночевать с ним, спать в одной постели. Но в отношении запрета путешествий вместе ребенком все осталось в силе. Теннисистка была готова даже полностью взять на себя расходы по пребыванию Лео и его отца в Нью-Йорке, включая перелет и проживание (при таком варианте ее выступление на US Open было вполне возможным), но суд с таким подходом не согласился.



Вообще Азаренко наняла для предстоящих судебных тяжб очень сильную команду. Интересы белоруски в американском суде представляет «Королева разводов», знаменитый адвокат по семейному праву Лора Вассер, работавшая по сходным делам с Анджелиной Джоли, Джонни Деппом, Ким Кардашьян, Кристиной Агилерой и Бритни Спирс. Ее ценник — 25 тысяч долларов за одно только вхождение в дело и 850 долларов за каждый час работы. «Если у вас есть такие деньги на то, чтобы определить, кто в каком порядке будет водить вашего ребенка в школу — я к вашим услугам!» — гласит девиз Лоры Вассер. Плюс Виктория наняла израильского адвоката Зива Вальнера, считающегося одним из лучших специалистов в своей стране в области семейного права. Судя по всему, он предназначен для второго встречного иска — об упущенной финансовой выгоде из-за пропущенных турниров и соответствующей материальной компенсации.



По первой информации, Вальнер оценил ее в 10 миллионов долларов, что пока выглядит явным блефом и частью стратегической игры против Маккига. Судебная перспектива такого иска стремится к нулю, поскольку непонятно какую упущенную финансовую выгоду можно предъявить отцу Лео? Выезд сына блокировало решение суда, то есть, американский закон. Слушание дела в суде не является основанием для требования компенсации за невыезд на турниры, а лично бойфренд никак не препятствует самой Вике выезжать на турниры. Наконец, финансовый убыток за Цинциннати и Нью-Йорк в размере 10 миллионов долларов вообще не выдерживает анализа.



Сам Билли Маккиг также весьма серьезно подошел к юридическому обеспечению своих прав и претензий. Клинч у него с Викторией наметился бескомпромиссный — по информации из разных источников, ради приглашения в дело об опеке сильных адвокатов американец взял кредит в банке. А раз сторона судебного спора для приглашения адвокатов берет кредит в банке, можно предположить, что эта сторона рассчитывает на такую финансовую отдачу, с которой и проценты по кредиту вернет, и еще в плюсе останется.



С точки зрения юридического рассмотрения дела Маккиг, наверняка, спокоен за его исход. Диспозиция совершенно понятна — с одной стороны гражданин США Лео Александр и его отец, гражданин США Билли Маккиг, с другой — мать ребенка, являющаяся гражданкой Беларуси. Чьи интересы в данном случае будет защищать суд, вопрос риторически. В судопроизводстве США действует прецедентное право, и на памяти неизвестны случаи, когда бы американского гражданина при противодействии его отца, также гражданина США, разрешили бы вывезти из США пусть даже его матери, но не гражданке США.



Именно поэтому суд отказал передавать это дело на рассмотрение в Беларусь. Точно также поступил бы и наш суд, окажись фигуранты процесса с теми же проблемами и аналогичными исками на территории РБ. Белорусский суд при определении опеки не озаботился бы интересами гражданина США, он в первую очередь защитил бы права гражданина Республики Беларусь Лео Александра и гражданки Республики Беларусь Виктории Азаренко. А ходатайство представителей Билли Маккига о передаче дела из Беларуси под юрисдикцию США вызвало бы только гомерический хохот присутствующих на суде.



Ситуацию усугубляет тот факт, что между Беларусью и США нет Соглашения о правовой помощи в области урегулирования вопросов опеки малолетнего ребенка. Об этом агентству «Спутник» рассказал управляющий партнер адвокатского бюро «Лев, Шерстнев и партнеры» Борис Лев.





«В данной ситуации важно местонахождение ребенка в момент судебного спора. Ведь решение не всякого суда можно исполнить на территории другого государства. Если ребенок находится на территории иностранного государства, где идет спор, эта страна будет делать все возможное, чтобы оставить ребенка с родителем — гражданином этой страны».

Конечно, в случае, если бы Виктория Азаренко и Билли Маккиг еще в прошлом году официально оформили их отношения, стали бы мужем и женой, сейчас белоруске было бы легче защищать в суде собственные интересы. Наверняка тогда Вика оперировала бы пунктами брачного договора, который она, обладательница долларового состояния с восьмизначной суммой, наверняка заключила бы. А сейчас для американского судопроизводства она — просто биологическая мать гражданина США.



Повторюсь, за материнскую составляющую Вики можно практически не волноваться — все права на воспитание ребенка, нахождение с ним, опеку над ним она в суде Калифорнии защитит однозначно. А вот в ее теннисные потребности американский суд вряд ли станет вникать в рамках дела об опеке, особенно, если против разъездов матери с 8-месяным ребенком выскажется его отец. Стало быть, с Билли Маккигом так или иначе придется договариваться о мирном соглашении. И желательно не в рамках основного судебного процесса, а до него.



Трудно сказать, просчитал ли Билли данную комбинацию заранее, но сейчас расставание Вики с крупной долларовой суммой либо в качестве отступных, либо в качестве алиментов выглядит наиболее вероятной развязкой этого дела, которая устроит всех — и болельщиков, и родственников, и бывших партнеров.