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https://sport.mail.ru/news/tennis/30731134/
19 августа 2017, 11:12 | Теннис | Р-Спорт

Надаль не смог пробиться в полуфинал турнира в Цинциннати

МОСКВА, 19 авг — Р-Спорт. Испанец Рафаэль Надаль, на данный момент являющийся вторым номером мирового рейтинга, не смог пробиться в полуфинал теннисного турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США), призовой фонд которого составляет почти 5 миллионов долларов.

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Надаль, посеянный на турнире под первым номером, в пятницу в матче ¼ финала уступил австралийцу Нику Кирьосу — 2:6, 5:7. На корте соперники провели 1 час 21 минуту.

В полуфинале Кирьос встретится с еще одним испанцем Давидом Феррером, который ранее в четвертьфинале переиграл со счетом 6:3, 6:3 третью ракетку турнира австрийца Доминика Тима.
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