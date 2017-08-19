Надаль не смог пробиться в полуфинал турнира в Цинциннати

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Надаль, посеянный на турнире под первым номером, в пятницу в матче ¼ финала уступил австралийцу Нику Кирьосу — 2:6, 5:7. На корте соперники провели 1 час 21 минуту.

В полуфинале Кирьос встретится с еще одним испанцем Давидом Феррером, который ранее в четвертьфинале переиграл со счетом 6:3, 6:3 третью ракетку турнира австрийца Доминика Тима.