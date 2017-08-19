Надаль не смог пробиться в полуфинал турнира в Цинциннати
МОСКВА, 19 авг —
Р-Спорт. Испанец Рафаэль Надаль, на данный момент являющийся вторым номером мирового рейтинга, не смог пробиться в полуфинал теннисного турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США), призовой фонд которого составляет почти 5 миллионов долларов.
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Надаль, посеянный на турнире под первым номером, в пятницу в матче ¼ финала уступил австралийцу Нику Кирьосу — 2:6, 5:7. На корте соперники провели 1 час 21 минуту.
В полуфинале Кирьос встретится с еще одним испанцем Давидом Феррером, который ранее в четвертьфинале переиграл со счетом 6:3, 6:3 третью ракетку турнира австрийца Доминика Тима.
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