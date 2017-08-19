Цинциннати. Каролина Плишкова оказалась сильнее Каролин Возняцки
Чешская теннисистка Каролина Плишкова прошла в полуфинал турнира в Цинциннати, переиграв в двух сетах датчанку Каролин Возняцки, — 6/2, 6/4.
За время матча, продлившегося 1 час 7 минут, первая ракетка мира, 25-летняя Каролина, сделала три брейка и четыре эйса, дважды ошибившись при подаче. 27-летняя Возняцки, занимающая пятое место в рейтинге WTA, совершила два эйса и три двойные ошибки. Чешка сократила отставание в личных встречах спортсменок — 3:5.
В поединке за выход в финал соревнований Western & Southern Open Плишкова сразится с испанкой Гарбин Мугурусой.
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