Цинциннати. Каролина Плишкова оказалась сильнее Каролин Возняцки

За время матча, продлившегося 1 час 7 минут, первая ракетка мира, 25-летняя Каролина, сделала три брейка и четыре эйса, дважды ошибившись при подаче. 27-летняя Возняцки, занимающая пятое место в рейтинге WTA, совершила два эйса и три двойные ошибки. Чешка сократила отставание в личных встречах спортсменок — 3:5.

В поединке за выход в финал соревнований Western & Southern Open Плишкова сразится с испанкой Гарбин Мугурусой.