Нью-Хейвен. Евгения Родина потерпела поражение на старте соревнований

За 1 час 15 минут матча 83-я ракетка мира, 28-летняя Евгения, дважды брала подачу соперницы, совершила 11 эйсов и одну двойную ошибку. 30-летняя Татьяна, занимающая 63-е место в мировой классификации, сделала пять брейков и 11 эйсов, один раз ошибившись при подаче. Немка увеличила отрыв в личных встречах спортсменок — 4:2.

Во втором круге отборочных соревнований Connecticut Open Мариа сразится с бельгийкой Кирстен Флипкенс.