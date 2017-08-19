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https://sport.mail.ru/news/tennis/30730368/
19 августа 2017, 1:04 | Теннис | GoTennis.ru

Нью-Хейвен. Евгения Родина потерпела поражение на старте соревнований

Российская теннисистка Евгения Родина не смогла преодолеть барьер первого круга квалификации турнира в Нью-Хейвене, проиграв в двух сетах немке Татьяне Мариа, — 4/6, 1/6.

За 1 час 15 минут матча 83-я ракетка мира, 28-летняя Евгения, дважды брала подачу соперницы, совершила 11 эйсов и одну двойную ошибку. 30-летняя Татьяна, занимающая 63-е место в мировой классификации, сделала пять брейков и 11 эйсов, один раз ошибившись при подаче. Немка увеличила отрыв в личных встречах спортсменок — 4:2.

Во втором круге отборочных соревнований Connecticut Open Мариа сразится с бельгийкой Кирстен Флипкенс.
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