Состоялась жеребьёвка соревнований WTA в Нью-Хейвене
Стали известны результаты жеребьёвки турнира WTA Connecticut Open, который пройдёт с 20 по 26 августа в
Нью-Хейвене.
Лидером посева стала полька Агнешка Радваньска, которая в стартовом матче сразится с победительницей игры канадки Эжени Бушар и американки Лорен Дэвис.
Вторая ракетка соревнований, словачка Доминика Цибулкова, сыграет либо с француженкой Ализе Корне, либо с Юлией Путинцевой из Казахстана.
Также в основной сетке турнира выступят трое россиянок. Анастасия Павлюченкова померится силами с «квалифайером», Елена Веснина — с хозяйкой кортов Слоан Стивенс, а Дарья Касаткина — с чешкой Барборой Стрыковой.
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