Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30730309/
19 августа 2017, 1:01 | Теннис | GoTennis.ru

Состоялась жеребьёвка соревнований WTA в Нью-Хейвене

Стали известны результаты жеребьёвки турнира WTA Connecticut Open, который пройдёт с 20 по 26 августа в Нью-Хейвене.

Лидером посева стала полька Агнешка Радваньска, которая в стартовом матче сразится с победительницей игры канадки Эжени Бушар и американки Лорен Дэвис.

Вторая ракетка соревнований, словачка Доминика Цибулкова, сыграет либо с француженкой Ализе Корне, либо с Юлией Путинцевой из Казахстана.

Также в основной сетке турнира выступят трое россиянок. Анастасия Павлюченкова померится силами с «квалифайером», Елена Веснина — с хозяйкой кортов Слоан Стивенс, а Дарья Касаткина — с чешкой Барборой Стрыковой.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
19 августа

Нью-Хейвен. Евгения Родина потерпела поражение на старте соревнований

Григор Димитров стал полуфиналистом турнира в Цинциннати

Состоялась жеребьёвка соревнований WTA в Нью-Хейвене