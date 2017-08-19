Состоялась жеребьёвка соревнований WTA в Нью-Хейвене

Лидером посева стала полька Агнешка Радваньска, которая в стартовом матче сразится с победительницей игры канадки Эжени Бушар и американки Лорен Дэвис.

Вторая ракетка соревнований, словачка Доминика Цибулкова, сыграет либо с француженкой Ализе Корне, либо с Юлией Путинцевой из Казахстана.

Также в основной сетке турнира выступят трое россиянок. Анастасия Павлюченкова померится силами с «квалифайером», Елена Веснина — с хозяйкой кортов Слоан Стивенс, а Дарья Касаткина — с чешкой Барборой Стрыковой.