Рафаэль Надаль прошёл в четвертьфинал «Мастерса» в Цинциннати

Матч продлился 1 час 38 минут. Вторая ракетка мира, 31-летний Рафаэль, записал в свой актив два брейка и семь эйсов. 29-летний Рамос, занимающий 24-е место в рейтинге АТР, совершил три эйса и четыре двойные ошибки. Ранее счёт в личных встречах игроков был 3:0.

В ¼ финала соревнований Western & Southern Open Надаль сразится с австралийцем Ником Киргиосом.