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https://sport.mail.ru/news/tennis/30730043/
18 августа 2017, 23:18 | Теннис | GoTennis.ru

Рафаэль Надаль прошёл в четвертьфинал «Мастерса» в Цинциннати

Испанский теннисист Рафаэль Надаль преодолел барьер третьего раунда турнира в Цинциннати, обыграв в двух партиях своего соотечественника Альберта Рамоса, — 7/6 (1), 6/2.

Матч продлился 1 час 38 минут. Вторая ракетка мира, 31-летний Рафаэль, записал в свой актив два брейка и семь эйсов. 29-летний Рамос, занимающий 24-е место в рейтинге АТР, совершил три эйса и четыре двойные ошибки. Ранее счёт в личных встречах игроков был 3:0.

В ¼ финала соревнований Western & Southern Open Надаль сразится с австралийцем Ником Киргиосом.
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