Цинциннати. Екатерина Макарова выбыла из борьбы на соревнованиях

Матч продлился 1 час 58 минут. 39-я ракетка мира, 29-летняя Екатерина, дважды брала подачу соперницы, совершила два эйса и одну двойную ошибку. 24-летняя Слоан, занимающая 151-е место в мировой классификации, сделала по два брейка и эйса, трижды ошибившись при подаче. Американка продолжает лидировать в личных встречах спортсменок — 3:0.

В поединке за выход в полуфинал турнира Western & Southern Open Стивенс померится силами с немкой Юлией Гёргес.