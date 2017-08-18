Цинциннати. Екатерина Макарова выбыла из борьбы на соревнованиях
Российская теннисистка Екатерина Макарова не смогла преодолеть барьер 1/8 финала соревнований в Цинциннати, проиграв в трёх сетах американке Слоан Стивенс, — 6/2, 3/6, 4/6.
Матч продлился 1 час 58 минут. 39-я ракетка мира, 29-летняя Екатерина, дважды брала подачу соперницы, совершила два эйса и одну двойную ошибку. 24-летняя Слоан, занимающая 151-е место в мировой классификации, сделала по два брейка и эйса, трижды ошибившись при подаче. Американка продолжает лидировать в личных встречах спортсменок — 3:0.
В поединке за выход в полуфинал турнира Western & Southern Open Стивенс померится силами с немкой Юлией Гёргес.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter