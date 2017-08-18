Цинциннати. Светлана Кузнецова потерпела поражение от Гарбин Мугурусы

За 2 часа 45 минут поединка восьмая ракетка мира, 32-летняя Светлана, пять раз брала подачу соперницы, совершила три эйса и пять двойных ошибок. 23-летняя Гарбин, занимающая шестое место в рейтинге WTA, сделала семь брейков и четыре эйса, трижды ошибившись при подаче. Испанка остаётся лидером в личных встречах спортсменок — 5:1.

В полуфинале соревнований Western & Southern Open Мугуруса сразится с победительницей игры датчанки Каролин Возняцки и сильнейшей в противостоянии чешки Каролины Плишковой и Камилы Джорджи из Италии.