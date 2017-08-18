Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30729458/
18 августа 2017, 21:20 | Теннис | GoTennis.ru

Цинциннати. Светлана Кузнецова потерпела поражение от Гарбин Мугурусы

Российская теннисистка Светлана Кузнецова не смогла преодолеть барьер ¼ финала турнира в Цинциннати, проиграв в трёх сетах испанке Гарбин Мугурусе, — 2/6, 7/5, 5/7.

За 2 часа 45 минут поединка восьмая ракетка мира, 32-летняя Светлана, пять раз брала подачу соперницы, совершила три эйса и пять двойных ошибок. 23-летняя Гарбин, занимающая шестое место в рейтинге WTA, сделала семь брейков и четыре эйса, трижды ошибившись при подаче. Испанка остаётся лидером в личных встречах спортсменок — 5:1.

В полуфинале соревнований Western & Southern Open Мугуруса сразится с победительницей игры датчанки Каролин Возняцки и сильнейшей в противостоянии чешки Каролины Плишковой и Камилы Джорджи из Италии.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
18 августа

Цинциннати. Каролина Плишкова стала участницей 1/4 финала соревнований

Люси Шафаржова возглавит парный рейтинг WTA

Ник Киргиос продолжает выступление на "Мастерсе" в Цинциннати