Цинциннати. Светлана Кузнецова потерпела поражение от Гарбин Мугурусы
Российская теннисистка Светлана Кузнецова не смогла преодолеть барьер ¼ финала турнира в Цинциннати, проиграв в трёх сетах испанке Гарбин Мугурусе, — 2/6, 7/5, 5/7.
За 2 часа 45 минут поединка восьмая ракетка мира, 32-летняя Светлана, пять раз брала подачу соперницы, совершила три эйса и пять двойных ошибок. 23-летняя Гарбин, занимающая шестое место в рейтинге WTA, сделала семь брейков и четыре эйса, трижды ошибившись при подаче. Испанка остаётся лидером в личных встречах спортсменок — 5:1.
В полуфинале соревнований Western & Southern Open Мугуруса сразится с победительницей игры датчанки Каролин Возняцки и сильнейшей в противостоянии чешки Каролины Плишковой и Камилы Джорджи из Италии.
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