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https://sport.mail.ru/news/tennis/30726999/
18 августа 2017, 17:33 | Теннис | Чемпионат.com

Гулбис, Чорич и Фритц получили «уайлд-кард» в основную сетку Уинстон-Сэйлема

Стали известны обладатели «уайлд-кард» в основную сетку турнира категории ATP 250, который пройдёт на следующей неделе в Уинстон-Сейлеме.

Стали известны обладатели <span class=error>уайлд</span>-<span class=error>кард</span> в основную сетку турнира категории ATP 250 который пройдёт на следующей неделе в <nobr>Уинстон-Сейлеме.</nobr> Увеличить
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Это латвиец Эрнест Гулбис, хорват Борна Чорич, американец Тейлор Фритц и киприот Петрос Хрисокос. 21-летний Хрисокос получил специальное приглашение как лучший игрок в теннис среди американских колледжей по итогам прошлого сезона.

Также сообщается, что от участия в турнире отказался американец Сэм Куэрри, объяснивший своё решение накопившейся усталостью.

Из россиян в основную сетку попали Даниил Медведев, Андрей Кузнецов и Дмитрий Турсунов, играющий по защищённому рейтингу. В квалификации сыграет Андрей Рублёв, поднявшийся в рейтинге уже после закрытия заявок в основу — на тот момент он был 95-й ракеткой мира.
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