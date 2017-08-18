Тим сыграет с Феррером в четвертьфинале «Мастерса» в Цинциннати
Австриец Доминик Тим (3) вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Цинциннати.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В матче третьего круга он одолел француза Адриана Маннарино — 7:6 (7:4), 7:6 (7:3).
Поединок продолжался чуть более двух часов. Тим выполнил 4 эйса, совершил 4 двойные ошибки и использовал 3
За место в полуфинале турнира Тим сыграет с испанцем Давидом Феррером, который в третьем круге обыграл своего соотечественника Пабло
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter