Тим сыграет с Феррером в четвертьфинале «Мастерса» в Цинциннати

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В матче третьего круга он одолел француза Адриана Маннарино — 7:6 (7:4), 7:6 (7:3).

Поединок продолжался чуть более двух часов. Тим выполнил 4 эйса, совершил 4 двойные ошибки и использовал 3 брейк-пойнта из 9. На счету Маннарино 2 эйса, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.