Цинциннати. Каролин Возняцки стала четвертьфиналисткой

Спортсменки провели на корте 1 час 7 минут матча, за которые Каролин сделала три эйса и четыре брейка, дважды ошибившись при подаче. Тогда как Эшли один раз подала навылет и реализовала один брейк-пойнт, допустив две двойные ошибки. Прежде оппонентки не встречались.

За выход в полуфинал турнира в Цинциннати Возняцки поборется либо с итальянкой Камилой Джорджи, либо с чешкой Каролиной Плишковой.