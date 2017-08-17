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https://sport.mail.ru/news/tennis/30718079/
17 августа 2017, 22:03 | Теннис | GoTennis.ru

Цинциннати. Каролин Возняцки стала четвертьфиналисткой

Пятая ракетка мира, датская теннисистка Каролин Возняцки, в третьем круге соревнований Western & Southern Open оказалась сильнее австралийки Эшли Барти, занимающей 48-е место мирового рейтинга, — 6/4, 6/2.

Спортсменки провели на корте 1 час 7 минут матча, за которые Каролин сделала три эйса и четыре брейка, дважды ошибившись при подаче. Тогда как Эшли один раз подала навылет и реализовала один брейк-пойнт, допустив две двойные ошибки. Прежде оппонентки не встречались.

За выход в полуфинал турнира в Цинциннати Возняцки поборется либо с итальянкой Камилой Джорджи, либо с чешкой Каролиной Плишковой.
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