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https://sport.mail.ru/news/tennis/30717622/
17 августа 2017, 21:01 | Теннис | GoTennis.ru

Карен Хачанов покидает соревнования в Цинциннати

32-я ракетка мира, российский теннисист Карен Хачанов, в третьем круге турнира Western & Southern Open уступил японцу Юити Сугите, занимающему 46-е место мирового рейтинга, — 7/6 (0), 3/6, 3/6.

За 2 часа матча Карен сделал 14 эйсов и один брейк, шесть раз ошибившись при подаче. Тогда как Юити совершил по четыре эйса и брейка, допустив две двойные ошибки. Прежде оппоненты не встречались.

В четвертьфинале соревнований в Цинциннати Сугита выступит против болгарина Григора Димитрова.
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