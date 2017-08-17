Карен Хачанов покидает соревнования в Цинциннати

За 2 часа матча Карен сделал 14 эйсов и один брейк, шесть раз ошибившись при подаче. Тогда как Юити совершил по четыре эйса и брейка, допустив две двойные ошибки. Прежде оппоненты не встречались.

В четвертьфинале соревнований в Цинциннати Сугита выступит против болгарина Григора Димитрова.