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https://sport.mail.ru/news/tennis/30717267/
17 августа 2017, 20:21 | Теннис | ТАСС

Кузнецова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Цинциннати

ТАСС, 17 августа. Россиянка Светлана Кузнецова вышла в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Цинциннати (призовой фонд — $2,5 млн).

В матче третьего круга россиянка обыграла испанку Карлу <nobr>Суарес-Наварро</nobr> со счетом 6:2 6:4. Увеличить
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В матче третьего круга россиянка, «посеянная» на турнире под восьмым номером, обыграла испанку Карлу Суарес-Наварро со счетом 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 18 минут.

В следующем раунде Кузнецова встретится с победителем противостояния Гарбинье Мугуруса (Испания, 4) — Мэдисон Киз (США, 16).

Кроме Кузнецовой в соревнованиях продолжает участие россиянка Екатерина Макарова.

Турнир в Цинциннати завершится 21 августа.
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