Кузнецова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Цинциннати
ТАСС, 17 августа. Россиянка Светлана Кузнецова вышла в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Цинциннати (призовой фонд — $2,5 млн).
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В матче третьего круга россиянка, «посеянная» на турнире под восьмым номером, обыграла испанку Карлу
В следующем раунде Кузнецова встретится с победителем противостояния Гарбинье Мугуруса (Испания, 4) — Мэдисон Киз (США, 16).
Кроме Кузнецовой в соревнованиях продолжает участие россиянка Екатерина Макарова.
Турнир в Цинциннати завершится 21 августа.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter