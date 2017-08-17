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https://sport.mail.ru/news/tennis/30717118/
17 августа 2017, 20:14 | Теннис | GoTennis.ru

Цинциннати. Симона Халеп в двух сетах обыграла Анастасию Севастову

Вторая ракетка мира, румынская теннисистка Симона Халеп, в третьем круге соревнований Western & Southern Open переиграла латвийку Анастасию Севастову, занимающую 16-е место мирового рейтинга, — 6/4, 6/3.

Спортсменки провели на корте 1 час 18 минут, за которые Симона реализовала пять брейк-пойнтов, допустив четыре двойные ошибки. Тогда как Анастасия сделала один эйса и три брейка, ошибившись при подаче один раз. Счёт личных встреч оппоненток стал 5:3 с пользу румынки.

В четвертьфинале турнира в Цинциннати Халеп выступит либо против британки Йоханны Конты, либо против словачки Доминики Цибулковой.
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