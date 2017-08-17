Цинциннати. Симона Халеп в двух сетах обыграла Анастасию Севастову
Вторая ракетка мира, румынская теннисистка Симона Халеп, в третьем круге соревнований Western & Southern Open переиграла латвийку Анастасию Севастову, занимающую 16-е место мирового рейтинга, — 6/4, 6/3.
Спортсменки провели на корте 1 час 18 минут, за которые Симона реализовала пять
В четвертьфинале турнира в Цинциннати Халеп выступит либо против британки Йоханны Конты, либо против словачки Доминики Цибулковой.
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