Цинциннати. Симона Халеп в двух сетах обыграла Анастасию Севастову

Спортсменки провели на корте 1 час 18 минут, за которые Симона реализовала пять брейк-пойнтов, допустив четыре двойные ошибки. Тогда как Анастасия сделала один эйса и три брейка, ошибившись при подаче один раз. Счёт личных встреч оппоненток стал 5:3 с пользу румынки.

В четвертьфинале турнира в Цинциннати Халеп выступит либо против британки Йоханны Конты, либо против словачки Доминики Цибулковой.