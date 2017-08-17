Виктория Азаренко: Смогу приехать на US Open, только если оставлю сына в Калифорнии. Я не хочу этого

«День рождения Лео был самым счастливым в моей жизни. С тех пор я изменила взгляды на многое: молодых матерей и отцов, обязанности и приоритеты. Как и большинство мам, я оказалась перед выбором — сын или работа. В марте я начала готовиться к возвращению на корт, которое должно было состояться 31 июля. Но я смогла вернуться раньше, успев сыграть на Уимблдоне.



После этого турнира мы с отцом Лео расстались, а сейчас решаем разногласия юридическим путём. Ситуация сложилась так, что я смогу приехать в Нью-Йорк, только если оставлю сына в Калифорнии. А этого я делать не хочу.



Я понимала, что заботиться о ребёнке и параллельно строить карьеру — это всегда непросто. Но я готова к испытанию. Хотела бы поддержать всех мужчин и женщин, которые занимаются этим. Никому не пожелаю оказаться перед таким выбором. Но я знаю, что мы все достаточно сильны, чтобы справиться.



Хочу сказать спасибо всем за поддержку. Это позволяет мне с оптимизмом смотреть в будущее и рассчитывать на благополучное решение ситуации. Надеюсь, что я смогу снова играть. Но, повторюсь, никто не должен выбирать между детьми и карьерой.



Верю, что в ближайшее время мы с отцом Лео всё решим и договоримся о том, чтобы поехать в Нью-Йорк всем вместе. Я бы хотела сыграть на US Open, но куда важнее, чтобы Лео хорошо общался с обоими родителями», — написала Виктория на фэйсбуке.