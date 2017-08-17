Виктория Азаренко: Смогу приехать на US Open, только если оставлю сына в Калифорнии. Я не хочу этого
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко прокомментировала тот факт, что может пропустить US Open
из-за судебного разбирательства с отцом своего ребёнка.
«День рождения Лео был самым счастливым в моей жизни. С тех пор я изменила взгляды на многое: молодых матерей и отцов, обязанности и приоритеты. Как и большинство мам, я оказалась перед выбором — сын или работа. В марте я начала готовиться к возвращению на корт, которое должно было состояться 31 июля. Но я смогла вернуться раньше, успев сыграть на Уимблдоне.
После этого турнира мы с отцом Лео расстались, а сейчас решаем разногласия юридическим путём. Ситуация сложилась так, что я смогу приехать в
Я понимала, что заботиться о ребёнке и параллельно строить карьеру — это всегда непросто. Но я готова к испытанию. Хотела бы поддержать всех мужчин и женщин, которые занимаются этим. Никому не пожелаю оказаться перед таким выбором. Но я знаю, что мы все достаточно сильны, чтобы справиться.
Хочу сказать спасибо всем за поддержку. Это позволяет мне с оптимизмом смотреть в будущее и рассчитывать на благополучное решение ситуации. Надеюсь, что я смогу снова играть. Но, повторюсь, никто не должен выбирать между детьми и карьерой.
Верю, что в ближайшее время мы с отцом Лео всё решим и договоримся о том, чтобы поехать в
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