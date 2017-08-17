Шарапова: Была уверена, что после Рио играть уже не буду
Российская суперзвезда дала интервью журналу Hamptons.
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Российская суперзвезда Мария Шарапова дала интервью журналу Hamptons и раскрыла новые подробности своей автобиографии Unstoppable, которая выходит 12 сентября. Теннисистка в очередной раз рассказала о сложном периоде дисквалификации за мельдоний и возвращении в спорт. Шарапова снова вне игры. Это карма?
— Чувствуете ли вы облегчение, рассказав свою историю?
— У профессиональных спортсменов не
— В книге вы решительно рассказываете о дисквалификации.
— Я не писала об этом, наверное, полгода после того, как все произошло. Было слишком тяжело. Но у меня еще оставалось достаточно времени, чтобы закончить эти главы и чувствовать себя вполне комфортно, описывая свои чувства и все, через что я прошла. Писать по горячим следам, по время всех этих юридических процедур было очень трудно. Тогда совершенно не хотелось, чтобы мои мысли и эмоции по этому поводу были запечатлены на бумаге. Но позже я почувствовала, что подходящий момент настал, села и начала писать.
— Вы очень ярко описали дисквалификацию. В книге вы говорите: «В моей жизни образовалась бездонная яма. Все, над чем я работала с четырех лет, вся эта сумасшедшая борьба вдруг предстала в новом, ужасном, несправедливом свете. Начались дни полные отчаяния и безысходности». А следом пишите,
— Спасибо. Именно в таком расположении духа я и пребывала с начала прошлого года, с первых дней, как осознала, что на
— Можете сказать, что сейчас вы жаждете вернуться на вершину сильнее, чем
— Забавно, насколько сильно то, ради чего я играю сейчас, отличается от того, ради чего я играла, когда была моложе. Когда оказываешься вне чего на долгое время, отлично понимаешь, чего именно тебе не хватает и почему. В теннис столько всего такого, чего я не могу получить в других сферах своей жизни. Я играю ради борьбы, ради побед, которых я могу добиваться вместе с моей командой, которая работает со мной ежедневно и помогает мне быть той теннисисткой, какой я являюсь. Я много ради чего играю. И то, что со мной произошло, было серьезным препятствием. Но я никогда не думала превращать свою дисквалификацию в некое орудие.
— Вы говорили, что после поражения от Серены Уильямс в финале Australian Open-2015 рассматривали сезон-2016 как заключительный в своей карьере. Неужели в тот момент вы действительно думали об уходе из спорта?
— Я играю на профессиональном уровне с юных лет, и, несомненно, возникают моменты, когда хочется просто пожить как нормальный человек — проводить время с семьей и друзьями, когда ты нужна им, а не когда ты можешь. Когда идешь на очередную
— А сейчас что вы думаете о завершении карьеры?
— Иногда я мысленно возвращаюсь к тому периоду и к разговору со своим менеджером, который описан в книге, и вспоминаю все так живо… Я сижу там, проигравшая четвертьфинал и так сильно расстроенная… Нужно собирать вещи и ехать на следующий турнир. И мы говорим о контракте, который только что перезаключили. Он связан временными рамками с моим днем рождения — а мне исполняется 30. Я говорю Максу: «Я хочу отпраздновать свое 30-летие. Не хочу никаких турнирных обязательств — просто нормальный человеческий праздник». И тут: «Бам!». Как будто
— То есть, вы решили, что «нормальная» жизнь не так уж хороша?
— Нет, «нормальная» жизнь прекрасна. Она фантастическая — иметь выходные, строить планы, иметь более предсказуемое расписание,
Было приятно немного пожить дома. Это звучит очень просто, но иметь выходные, эти субботние вечера… Ведь жизни профессионального спортсмена вечер субботы ничем не отличается от вечера среды. Было интересно пойти учиться, а потом пройти интернатуру. Ничего такого со мной бы не случилось, если бы моя карьера продолжалась в полном объеме.
— Сейчас Серена Уильямс находится в декретном отпуске. Вы чувствуете, что сейчас еще более подходящий момент для того, чтобы вернуться туда, где вы были?
— Я не могу не учитывать тот факт, что я не играла достаточно долго. Никакие тренировки не заменят соревновательной практики. Так что я задумываюсь только о ближайшем матче и ближайшем турнире. Нужно приложить немало усилий, чтобы вернуть чувство наигранности, снова адаптироваться к тому, чтобы проводить по пять матчей за семь дней. Теннис очень интенсивен с физической точки зрения. Люди часто упускают это из внимания — за неделю тело теннисиста переживает колоссальные нагрузки. Приспособиться играть неделя за неделей не так просто человеку после долгого отсутствия. Вот о чем я думаю и на чем фокусируюсь. Даже больше чем на том, против кого мне играть.
— Кажется, вы сейчас действительно в своем месте.
— Возвращение к тому, чем я занималась с самого детства, делает меня намного счастливее. Я в том мире, которому принадлежу и в котором у меня лучше всего получается. Когда у тебя
— После финала Уимблдона-2004 Серена обняла меня. Она сказала
Люди часто удивляются тому, что я не могу выиграть у Серены. Я 2 раза победила и 19 раз проиграла. Для меня ответ кроется в той ситуации в раздевалке. Мне кажется, что она меня возненавидела именно в тот момент, ведь
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