Шарапова: Была уверена, что после Рио играть уже не буду

Российская суперзвезда Мария Шарапова дала интервью журналу Hamptons и раскрыла новые подробности своей автобиографии Unstoppable, которая выходит 12 сентября. Теннисистка в очередной раз рассказала о сложном периоде дисквалификации за мельдоний и возвращении в спорт. Шарапова снова вне игры. Это карма?

— Чувствуете ли вы облегчение, рассказав свою историю?

— У профессиональных спортсменов не очень-то много пространства для личного. Твоя жизнь должна быть открытой — от общения с прессой и различных приветственных мероприятий до матчей перед глазами нескольких тысяч зрителей. Но я смогла закончить свою книгу с некоторой уязвимостью, и думаю, так намного лучше. В течение непростого периода моей жизни я узнала, особенно как женщина, что свою ранимость не так-то просто раскрывать. Было так много инстанций, где я чувствовала себя уязвимой и не совершенно ощущала, что у меня есть сила и мощь. Но те времена сделали меня сильнее. И именно поэтому я рассказала в книге намного больше, чем смогла бы, если бы не прошла через все эти испытания.

— В книге вы решительно рассказываете о дисквалификации.

— Я не писала об этом, наверное, полгода после того, как все произошло. Было слишком тяжело. Но у меня еще оставалось достаточно времени, чтобы закончить эти главы и чувствовать себя вполне комфортно, описывая свои чувства и все, через что я прошла. Писать по горячим следам, по время всех этих юридических процедур было очень трудно. Тогда совершенно не хотелось, чтобы мои мысли и эмоции по этому поводу были запечатлены на бумаге. Но позже я почувствовала, что подходящий момент настал, села и начала писать.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BX35WKlj3vM/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Thank you, @hamptonsmag for covering #Unstoppable. Just a couple months back in France, this was the first interview I did about the book. Summer beach vibes are still going strong, which makes me think it's been too long since my last Hamptons visit. #OnMyList #TheListIsSoLong ?</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-08-16T23:37:38+00:00">Авг 16 2017 в 4:37 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— Вы очень ярко описали дисквалификацию. В книге вы говорите: «В моей жизни образовалась бездонная яма. Все, над чем я работала с четырех лет, вся эта сумасшедшая борьба вдруг предстала в новом, ужасном, несправедливом свете. Начались дни полные отчаяния и безысходности». А следом пишите, что-то, что происходило в последнее время, не будет вашим последним словом. Очень мощно.

— Спасибо. Именно в таком расположении духа я и пребывала с начала прошлого года, с первых дней, как осознала, что на какое-то время останусь вне игры. К тому же это идет из жизненного опыта. Глядя на то, какой я человек и чего я достигла, печально понимать, что кто-то скажет, что все далось мне легко. Если вы прочтете мою историю, узнаете многое о трудностях моего пути. Никакой легкости там не было и в помине! Я чувствовала примерно следующее: сейчас ты ступаешь в эту яму, а впереди тебя ждет еще много лет. И как ты планируешь все изменить? Как будешь выбираться? Определенные обстоятельства моего детства очень хорошо подготовили меня к тому, чтобы со всем этим справиться. Могу сказать, что горжусь тем, откуда я появилась.

— Можете сказать, что сейчас вы жаждете вернуться на вершину сильнее, чем когда-либо?

— Забавно, насколько сильно то, ради чего я играю сейчас, отличается от того, ради чего я играла, когда была моложе. Когда оказываешься вне чего на долгое время, отлично понимаешь, чего именно тебе не хватает и почему. В теннис столько всего такого, чего я не могу получить в других сферах своей жизни. Я играю ради борьбы, ради побед, которых я могу добиваться вместе с моей командой, которая работает со мной ежедневно и помогает мне быть той теннисисткой, какой я являюсь. Я много ради чего играю. И то, что со мной произошло, было серьезным препятствием. Но я никогда не думала превращать свою дисквалификацию в некое орудие.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BXWd6EQDA_a/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">It's #ThrowBackThursday so I'm throwing it back to the endless ( I think I'm at 10!! thousand now ??) signed book sheets for #Unstoppable. They are now available for pre order in link in bio. Amazed and so thankful for the response it has received so far. September 12 is the official release day!! ???</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-08-04T00:02:56+00:00">Авг 3 2017 в 5:02 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— Вы говорили, что после поражения от Серены Уильямс в финале Australian Open-2015 рассматривали сезон-2016 как заключительный в своей карьере. Неужели в тот момент вы действительно думали об уходе из спорта?

— Я играю на профессиональном уровне с юных лет, и, несомненно, возникают моменты, когда хочется просто пожить как нормальный человек — проводить время с семьей и друзьями, когда ты нужна им, а не когда ты можешь. Когда идешь на очередную пресс-конференции после поражений, где тебя заставляют говорить о проигранном матче через 15 минут после его окончания… Это заставляет задуматься. Так что, да. В тот период мысли об уходе из спорта действительно роились в моей голове. У меня кроме тенниса так много других интересов. И хотя теннис долгие годы являлся сутью моей жизни, как женщина я с нетерпением ждала начала нового этапа. На тот момент мне было 28, и я действительно не думала, что буду продолжать играть после Олимпийских игр в Рио.

— А сейчас что вы думаете о завершении карьеры?

— Иногда я мысленно возвращаюсь к тому периоду и к разговору со своим менеджером, который описан в книге, и вспоминаю все так живо… Я сижу там, проигравшая четвертьфинал и так сильно расстроенная… Нужно собирать вещи и ехать на следующий турнир. И мы говорим о контракте, который только что перезаключили. Он связан временными рамками с моим днем рождения — а мне исполняется 30. Я говорю Максу: «Я хочу отпраздновать свое 30-летие. Не хочу никаких турнирных обязательств — просто нормальный человеческий праздник». И тут: «Бам!». Как будто кто-то услышал тот разговор и подумал: «Ах, ты хочешь пожить нормальной жизнью?». И вот в этом году у меня был совершенно нормальный день рождения, на который приехали друзья со всего света. Мы праздновали, и все было великолепно. Но меня не покидало ощущение, что чего-то в моей жизни не хватает. Вот как мне открылась истина.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:40.07897334649556% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BXQivVsj-pI/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-08-01T16:49:43+00:00">Авг 1 2017 в 9:49 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— То есть, вы решили, что «нормальная» жизнь не так уж хороша?

— Нет, «нормальная» жизнь прекрасна. Она фантастическая — иметь выходные, строить планы, иметь более предсказуемое расписание, чем-то, каким располагают теннисисты. Все это было очень комфортно. Когда ты в туре и путешествуешь 10 месяцев в году, в твоей жизни много неизвестного. Разумеется, ты знаешь, что на этой неделе у тебя такой турнир, на той — другой. Но нельзя предсказать, как ты выступишь. Ты не знаешь, в каком городе играть в следующий раз. Не знаешь, нужно ли будет добавлять еще соревнований. Не знаешь, в каких проектах тебя будут задействовать организаторы турнира.

Было приятно немного пожить дома. Это звучит очень просто, но иметь выходные, эти субботние вечера… Ведь жизни профессионального спортсмена вечер субботы ничем не отличается от вечера среды. Было интересно пойти учиться, а потом пройти интернатуру. Ничего такого со мной бы не случилось, если бы моя карьера продолжалась в полном объеме.

— Сейчас Серена Уильямс находится в декретном отпуске. Вы чувствуете, что сейчас еще более подходящий момент для того, чтобы вернуться туда, где вы были?

— Я не могу не учитывать тот факт, что я не играла достаточно долго. Никакие тренировки не заменят соревновательной практики. Так что я задумываюсь только о ближайшем матче и ближайшем турнире. Нужно приложить немало усилий, чтобы вернуть чувство наигранности, снова адаптироваться к тому, чтобы проводить по пять матчей за семь дней. Теннис очень интенсивен с физической точки зрения. Люди часто упускают это из внимания — за неделю тело теннисиста переживает колоссальные нагрузки. Приспособиться играть неделя за неделей не так просто человеку после долгого отсутствия. Вот о чем я думаю и на чем фокусируюсь. Даже больше чем на том, против кого мне играть.

— Кажется, вы сейчас действительно в своем месте.

— Возвращение к тому, чем я занималась с самого детства, делает меня намного счастливее. Я в том мире, которому принадлежу и в котором у меня лучше всего получается. Когда у тебя что-то отбирают, ты не знаешь, сможешь ли вернуть все обратно. Так что я могу чувствовать себя счастливицей.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:33.33333333333333% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BXoluIKj1_T/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Team Sharapova (@teamsharapova)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-08-11T00:57:32+00:00">Авг 10 2017 в 5:57 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>