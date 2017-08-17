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17 августа 2017, 9:57 | Теннис | Р-Спорт

Макарова и Веснина снялись с турнира в Цинциннати в парном разряде

МОСКВА, 17 авг — Р-Спорт. Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина не выступят в парном разряде на теннисном турнире в Цинциннати (США), призовой фонд которого превышает 2,5 миллиона долларов.

Россиянки Екатерина <span class=error>Макарова</span> и Елена <span class=error>Веснина</span> не выступят в парном разряде на теннисном турнире в Цинциннати (США) призовой фонд которого превышает 25 миллиона долларов. Увеличить
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Российские теннисистки, посеянные под первым номером, должны были сыграть во втором круге турнира с дуэтом Габриэла Дабровски/Елена Остапенко (Канада/Латвия), однако в турнирной сетке на официальном сайте турнира их заменили украинки Людмила Киченок и Леся Цуренко, одолевшие Дабровски и Остапенко со счетом 6:2, 6:1.

Ранее в среду Макарова взяла верх над третьей ракеткой турнира немкой Ангеликой Кербер в матче второго круга турнира в Цинциннати в одиночном разряде — 6:4, 1:6, 7:6 (13:11).

Макарова и Веснина ранее отобрались на итоговый турнир WTA в парном разряде, который пройдет в октябре в Сингапуре.
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Макарова и Веснина снялись с парных соревнований в Цинциннати

Макарова и Веснина снялись с парных соревнований в Цинциннати

Российские теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина отказались от выступления на парных соревнованиях в Цинциннати. Причиной данного решения спортсменок стал плотный график выступлений в одиночном разряде.
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