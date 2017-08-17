Макарова и Веснина снялись с турнира в Цинциннати в парном разряде
МОСКВА, 17 авг —
Р-Спорт. Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина не выступят в парном разряде на теннисном турнире в Цинциннати (США), призовой фонд которого превышает 2,5 миллиона долларов.
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Российские теннисистки, посеянные под первым номером, должны были сыграть во втором круге турнира с дуэтом Габриэла Дабровски/Елена Остапенко (Канада/Латвия), однако в турнирной сетке на официальном сайте турнира их заменили украинки Людмила Киченок и Леся Цуренко, одолевшие Дабровски и Остапенко со счетом 6:2, 6:1.
Ранее в среду Макарова взяла верх над третьей ракеткой турнира немкой Ангеликой Кербер в матче второго круга турнира в Цинциннати в одиночном разряде — 6:4, 1:6, 7:6 (13:11).
Макарова и Веснина ранее отобрались на итоговый турнир WTA в парном разряде, который пройдет в октябре в Сингапуре.
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