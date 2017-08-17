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17 августа 2017, 1:56 | Теннис | GoTennis.ru

Макарова и Веснина снялись с парных соревнований в Цинциннати

Российские теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина отказались от выступления на парных соревнованиях в Цинциннати. Причиной данного решения спортсменок стал плотный график выступлений в одиночном разряде.

Макарова за 2 часа 39 минут одолела немку Анжелик Кербер. По ходу матча 29-летняя уроженка Москвы вызывала врача и выглядела переутомлённой.

Напомним, что в первом круге турнира россиянки должны были встретиться с канадкой Габриэллой Дабровски и латвийкой Еленой Остапенко.
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