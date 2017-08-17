Макарова и Веснина снялись с парных соревнований в Цинциннати

Макарова за 2 часа 39 минут одолела немку Анжелик Кербер. По ходу матча 29-летняя уроженка Москвы вызывала врача и выглядела переутомлённой.

Напомним, что в первом круге турнира россиянки должны были встретиться с канадкой Габриэллой Дабровски и латвийкой Еленой Остапенко.