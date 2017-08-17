Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30707072/
17 августа 2017, 1:27 | Теннис | GoTennis.ru

Касаткина и Гаврилова завершили выступление на парном турнире в Цинциннати

Российская теннисистка Дарья Касаткина и представительница Австралии Дарья Гаврилова не смогли преодолеть барьер второго круга парных соревнований в Цинциннати, проиграв австралийскому дуэту в составе Эшли Барти и Кейси Дельаква, — 4/6, 1/6.

Встреча продлилась 1 час. Касаткина и Гаврилова дважды брали подачу соперниц, совершили один эйс и одну двойную ошибку. Эшли и Кейси сделали пять брейков и два эйса, два раза ошибившись при подаче.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Макарова и Веснина снялись с парных соревнований в Цинциннати

Макарова и Веснина снялись с парных соревнований в Цинциннати

Российские теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина отказались от выступления на парных соревнованиях в Цинциннати. Причиной данного решения спортсменок стал плотный график выступлений в одиночном разряде.
Еще 7 новостей  Все новости
17 августа

Макарова и Веснина снялись с парных соревнований в Цинциннати

Вера Звонарёва получила wild card в квалификацию турнира в Нью-Хейвене

Касаткина и Гаврилова завершили выступление на парном турнире в Цинциннати