Касаткина и Гаврилова завершили выступление на парном турнире в Цинциннати
Российская теннисистка Дарья Касаткина и представительница Австралии Дарья Гаврилова не смогли преодолеть барьер второго круга парных соревнований в Цинциннати, проиграв австралийскому дуэту в составе Эшли Барти и Кейси Дельаква, — 4/6, 1/6.
Встреча продлилась 1 час. Касаткина и Гаврилова дважды брали подачу соперниц, совершили один эйс и одну двойную ошибку. Эшли и Кейси сделали пять брейков и два эйса, два раза ошибившись при подаче.
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