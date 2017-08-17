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17 августа 2017, 0:42 | Теннис | ТАСС

Макарова обыграла Кербер и вышла в третий круг турнира WTA в Цинциннати

ТАСС, 17 августа. Россиянка Екатерина Макарова вышла в третий круг турнира Женской теннисной ассоциации в американском Цинциннати (призовой фонд — $2,5 млн).

Россиянка победила со счетом 6:4 1:6 7:6 (13:11) Увеличить
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29-летняя россиянка победила третью «сеяную», немку Ангелик Кербер, со счетом 6:4, 1:6, 7:6 (13:11). Встреча продолжалась 2 часа 40 минут.

В следующем раунде Макарова встретится с победителем противостояния Петра Квитова (Чехия, 14) — Слоан Стивенс (США).

Турнир в Цинциннати завершится 21 августа.
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