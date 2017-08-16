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https://sport.mail.ru/news/tennis/30706553/
16 августа 2017, 23:54 | Теннис | GoTennis.ru

Цинциннати. Елена Веснина уступила в двух сетах Каролин Возняцки

Российская теннисистка Елена Веснина не смогла преодолеть барьер второго раунда турнира в Цинциннати, проиграв в двух партиях датчанке Каролин Возняцки, — 2/6, 4/6.

За 1 час 22 минуты поединка 18-я ракетка мира, 31-летняя Елена, один раз взяла подачу соперницы, совершила шесть эйсов и четыре двойные ошибки. 27-летняя Каролин, занимающая пятое место в рейтинге WTA, сделала четыре брейка и три эйса, дважды ошибившись при подаче. Датчанка остаётся лидером в личных встречах спортсменок — 8:2.

В 1/8 финала соревнований Western & Southern Open Возняцки сыграет с австралийкой Эшли Барти.
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