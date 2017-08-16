Цинциннати. Елена Веснина уступила в двух сетах Каролин Возняцки

За 1 час 22 минуты поединка 18-я ракетка мира, 31-летняя Елена, один раз взяла подачу соперницы, совершила шесть эйсов и четыре двойные ошибки. 27-летняя Каролин, занимающая пятое место в рейтинге WTA, сделала четыре брейка и три эйса, дважды ошибившись при подаче. Датчанка остаётся лидером в личных встречах спортсменок — 8:2.

В 1/8 финала соревнований Western & Southern Open Возняцки сыграет с австралийкой Эшли Барти.