Винус Уильямс покидает турнир Western & Southern Open

За 1 час 50 минут матча девятый номер рейтинга WTA, 37-летняя Уильямс, два раза брала подачу соперницы, совершила три эйса и шесть двойных ошибок. 21-летняя Эшли, занимающая 48-ю позицию в мировой классификации, записала на свой счёт три брейка, семь эйсов и две двойные ошибки. Ранее между собой спортсменки не встречались.