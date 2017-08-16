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https://sport.mail.ru/news/tennis/30706288/
16 августа 2017, 22:40 | Теннис | GoTennis.ru

Винус Уильямс покидает турнир Western & Southern Open

Американская теннисистка Винус Уильямс не смогла преодолеть барьер второго раунда соревнований в Цинциннати, проиграв в трёх сетах австралийке Эшли Барти, — 3/6, 6/2, 2/6.

За 1 час 50 минут матча девятый номер рейтинга WTA, 37-летняя Уильямс, два раза брала подачу соперницы, совершила три эйса и шесть двойных ошибок. 21-летняя Эшли, занимающая 48-ю позицию в мировой классификации, записала на свой счёт три брейка, семь эйсов и две двойные ошибки. Ранее между собой спортсменки не встречались.
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