Цинциннати. Павлюченкова и Младенович не смогли выйти в четвертьфинал
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова и француженка Кристина Младенович не сумели преодолеть барьер 1/8 финала парных соревнований в Цинциннати, проиграв румынке Монике Никулеску и Се
Су-Вей из Тайваня, — 7/6 (4), 5/7, 8:10.
Встреча продлилась 1 час 49 минут. Анастасия и Кристина пять раз брали подачу соперниц и допустили одну двойную ошибку. Никулеску и Се
В матче за выход в полуфинал турнира Western & Southern Open в парном разряде
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