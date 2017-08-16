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https://sport.mail.ru/news/tennis/30706287/
16 августа 2017, 22:40 | Теннис | GoTennis.ru

Цинциннати. Павлюченкова и Младенович не смогли выйти в четвертьфинал

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова и француженка Кристина Младенович не сумели преодолеть барьер 1/8 финала парных соревнований в Цинциннати, проиграв румынке Монике Никулеску и Се Су-Вей из Тайваня, — 7/6 (4), 5/7, 8:10.

Встреча продлилась 1 час 49 минут. Анастасия и Кристина пять раз брали подачу соперниц и допустили одну двойную ошибку. Никулеску и Се Су-Вей реализовали четыре брейк-пойнта и шесть раз ошибались при подаче.

В матче за выход в полуфинал турнира Western & Southern Open в парном разряде румынско-тайваньский дуэт сыграет либо с россиянками Еленой Весниной и Екатериной Макаровой, либо с канадкой Габриэлой Дабровски и латвийкой Еленой Остапенко.
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