Цинциннати. Павлюченкова и Младенович не смогли выйти в четвертьфинал

Встреча продлилась 1 час 49 минут. Анастасия и Кристина пять раз брали подачу соперниц и допустили одну двойную ошибку. Никулеску и Се Су-Вей реализовали четыре брейк-пойнта и шесть раз ошибались при подаче.

В матче за выход в полуфинал турнира Western & Southern Open в парном разряде румынско-тайваньский дуэт сыграет либо с россиянками Еленой Весниной и Екатериной Макаровой, либо с канадкой Габриэлой Дабровски и латвийкой Еленой Остапенко.