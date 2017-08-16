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https://sport.mail.ru/news/tennis/30706128/
16 августа 2017, 22:01 | Теннис | GoTennis.ru

Мария Шарапова: Не раз думала о завершении карьеры

Российская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала тот факт, что в своей автобиографии она упомянула о желании завершить карьеру.

«Играю на профессиональном уровне ещё с юного возраста, поэтому довольно часто мне хочется побыть обычным человеком: весело провести время со своими друзьями и близкими, вместо того, чтобы идти на пресс-конференцию и объяснять причины своего поражения. Такие вещи заставляют задуматься. После Australian Open-2015 я действительно думала о завершении карьеры. В моей жизни очень много различных интересов. Конечно, теннис занимает в ней очень важное место, но есть куча других вещей, которые меня ждут после него. В тот момент мне было 28 лет, и я не собиралась играть после Олимпиады в Рио-де-Жанейро.

Иногда в моей памяти всплывает один разговор с моим менеджером, который я описала в книге. Очень хорошо его помню. Мы сидели после моего поражения в ¼ финала, и я была очень расстроена. Однако нужно было собирать вещи и отправляться на следующие соревнования. Мы обсуждали условия нового контракта, о которых недавно договорились. В соглашении речь шла о периоде примерно через год — когда мне исполнится 30. И тогда я сказала: «Хочу отметить свой юбилей как следует. Чтобы не нужно было ехать на турниры. А потом вдруг случилось то, что случилось. Как будто кто-то подслушал тот разговор и решил: «Ну что, хочешь нормальной жизни? Получай».

В результате у меня было абсолютно нормальное тридцатилетие с друзьями, которые собрались со всего мира. Мы отлично отпраздновали. Но начав жить этой жизнью я поняла, что мне всё-таки чего-то не хватает. Возвращение к делу, которое с юных лет было моим, сделало меня счастливой. Я вернулась туда, где чувствую себя как дома, где показываю свои лучшие стороны. Когда у тебя что-то забирают, ты не знаешь, удастся ли тебе когда-нибудь это вернуть. Поэтому я невероятно рада, что смогла, — цитирует Шарапову издание Hamptons Magazine.
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