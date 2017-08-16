Мария Шарапова: Не раз думала о завершении карьеры
Российская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала тот факт, что в своей автобиографии она упомянула о желании завершить карьеру.
«Играю на профессиональном уровне ещё с юного возраста, поэтому довольно часто мне хочется побыть обычным человеком: весело провести время со своими друзьями и близкими, вместо того, чтобы идти на
Иногда в моей памяти всплывает один разговор с моим менеджером, который я описала в книге. Очень хорошо его помню. Мы сидели после моего поражения в ¼ финала, и я была очень расстроена. Однако нужно было собирать вещи и отправляться на следующие соревнования. Мы обсуждали условия нового контракта, о которых недавно договорились. В соглашении речь шла о периоде примерно через год — когда мне исполнится 30. И тогда я сказала: «Хочу отметить свой юбилей как следует. Чтобы не нужно было ехать на турниры. А потом вдруг случилось то, что случилось. Как будто
В результате у меня было абсолютно нормальное тридцатилетие с друзьями, которые собрались со всего мира. Мы отлично отпраздновали. Но начав жить этой жизнью я поняла, что мне
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