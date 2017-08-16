Мария Шарапова: Не раз думала о завершении карьеры

«Играю на профессиональном уровне ещё с юного возраста, поэтому довольно часто мне хочется побыть обычным человеком: весело провести время со своими друзьями и близкими, вместо того, чтобы идти на пресс-конференцию и объяснять причины своего поражения. Такие вещи заставляют задуматься. После Australian Open-2015 я действительно думала о завершении карьеры. В моей жизни очень много различных интересов. Конечно, теннис занимает в ней очень важное место, но есть куча других вещей, которые меня ждут после него. В тот момент мне было 28 лет, и я не собиралась играть после Олимпиады в Рио-де-Жанейро.

Иногда в моей памяти всплывает один разговор с моим менеджером, который я описала в книге. Очень хорошо его помню. Мы сидели после моего поражения в ¼ финала, и я была очень расстроена. Однако нужно было собирать вещи и отправляться на следующие соревнования. Мы обсуждали условия нового контракта, о которых недавно договорились. В соглашении речь шла о периоде примерно через год — когда мне исполнится 30. И тогда я сказала: «Хочу отметить свой юбилей как следует. Чтобы не нужно было ехать на турниры. А потом вдруг случилось то, что случилось. Как будто кто-то подслушал тот разговор и решил: «Ну что, хочешь нормальной жизни? Получай».