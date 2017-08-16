Карен Хачанов прошёл в 1/8 финала соревнований Western & Southern Open

Поединок продлился 1 час 11 минут. 32-я ракетка мира, 21-летний Карен, записал в свой актив четыре брейка и пять эйсов, дважды ошибившись при подаче. 28-летний Фаббиано, занимающий 85-е место в мировой классификации, совершил два эйса и пять двойных ошибок. Россиянин увеличил отрыв в личных встречах игроков — 2:0.

В третьем круге соревнований Western & Southern Open Хачанов сыграет с японцем Юити Сугитой.