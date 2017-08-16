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https://sport.mail.ru/news/tennis/30705974/
16 августа 2017, 21:51 | Теннис | GoTennis.ru

Карен Хачанов прошёл в 1/8 финала соревнований Western & Southern Open

Российский теннисист Карен Хачанов преодолел барьер второго раунда турнира в Цинциннати, переиграв в двух сетах итальянца Томаса Фаббиано, — 6/2, 6/2.

Поединок продлился 1 час 11 минут. 32-я ракетка мира, 21-летний Карен, записал в свой актив четыре брейка и пять эйсов, дважды ошибившись при подаче. 28-летний Фаббиано, занимающий 85-е место в мировой классификации, совершил два эйса и пять двойных ошибок. Россиянин увеличил отрыв в личных встречах игроков — 2:0.

В третьем круге соревнований Western & Southern Open Хачанов сыграет с японцем Юити Сугитой.
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