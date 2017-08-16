В Нью-Йорке не считают Шарапову обманщицей
US Open стал первым турниром «Большого шлема», предоставившим Марии Шараповой wild card после допинговой дисквалификации. Поможет ли это российской звезде?
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На улицу поклонников Марии Шараповой, наконец, пришел праздник — организаторы US Open решили не заставлять россиянку, выигрывавшей американский турнир в 2006 году, мучится с юниорами в квалификации и представили ей wild card сразу в основную сетку. Это позволит Марии, ныне занимающей
НИКАКИХ МИНУСОВ
Хотя 15-месячная дисквалификация, наложенная на Шарапову за употребление допинга, истекла еще в конце апреля, бывшая первая ракетка мира пока не сыграла ни одного матча на мэйджорах. Ни на «Ролан Гаррос», ни на Уимблдон Мария не дождалась специального приглашения. Причем организаторы Открытого чемпионата Франции во главе с руководителем национальной федерации Бернаром Джудичелли устроили из истории с Шараповой мыльную оперу — долго темнили, а потом объявили имена счастливчиков в прямом эфире на Facebook. То, что среди них не оказалось россиянки, вызвало в мире тенниса оживленную полемику.
В случае с Уимблдоном все вышло более буднично. Мария заранее объявила, что не рассчитывает на wild card и будет играть квалификацию. Это стало причиной ажиотажа среди болельщиков, но ненадолго. Вскоре стало известно, что
Известный в прошлом игрок, а ныне тренер и член правления национальной федерации Игорь Куницын, с которым связался «СЭ», рад принятому американскими коллегами решению, но при этом не считает его неожиданным.
— Не вижу ничего сверхъестественного — великому чемпиону дали приглашение на один из самых значимых турниров, — отметил Куницын. — Так и должно быть. Причины, думаю, чисто коммерческие. Организаторы US Open хорошо умеют считать — доходы от спонсоров, телевидения, продажи билетов. Плюс надо учитывать то, что Шарапова живет в США, участвует там в программах развития тенниса. Словом, от этого в выигрыше остаются все — турнир, сама Маша, спонсоры, болельщики, игра в целом. Не вижу никаких минусов.
СЫГРАТЬ С ЛИСТА
Но после того, как участие Шараповой в Открытом чемпионате США стало неоспоримым фактом, пришла пора беспокоиться о другом. Весомых причин для волнений у болельщиков две. Первая — проблемы Марии со здоровьем. Залечив то самое повреждение бедра, она в начале августа вышла на корт и почти тут же вернулась на больничный. Пятикратную чемпионку «Больших шлемов» подвело предплечье.
Вторая причина напрямую вытекает из первой.
— Конечно, чем больше времени на подготовку, тем лучше, — уверен Куницын. — Потому что квалификация — все равно непростые матчи, меньше времени на восстановление. В этом смысле для Маши wild card должна пойти на пользу.
— А на что она может рассчитывать в
— Думаю, сейчас не надо ставить перед собой большие цели. Задача — полностью восстановиться и просто выйти на корт, чтобы хорошо делать свою работу. Завышенные ожидания могут только помешать, нет смысла добавлять себе лишнего давления. Маша сделает все, чтобы подготовиться и хорошо себя настроить.
ОБМЕН ЛЮБЕЗНОСТЯМИ
После завершения мэйджора у Шараповой запланировано еще одно важное событие в
— Серена, проиграв, обняла меня, улыбнулась, сказала
Уильямс, которая скоро станет матерью, не преминула ответить на этот выпад, причем очень быстро. Она объявила о том, что уже через три месяца после родов планирует сыграть на Australian Open, и добавила:
— Большинство спортсменок в раздевалке считают меня милой. Но публика думает так о Шараповой, которая вообще ни с кем из коллег не разговаривает. Это потому, что я черная и выгляжу грубой? Говорят, что афроамериканцам, особенно девушкам, нужно быть вдвое лучше, чтобы к ним относились так же. Но я не имею ничего против того, чтобы быть в два раза сильнее.
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