В Нью-Йорке не считают Шарапову обманщицей

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На улицу поклонников Марии Шараповой, наконец, пришел праздник — организаторы US Open решили не заставлять россиянку, выигрывавшей американский турнир в 2006 году, мучится с юниорами в квалификации и представили ей wild card сразу в основную сетку. Это позволит Марии, ныне занимающей из-за травм и допинговой дисквалификации 148-е место в рейтинге WTA, сэкономить силы и нервы, а также потратить несколько лишних дней на лечение больной руки.

Мария ШАРАПОВА раздает автографы американским болельщикам. AFP 2017

НИКАКИХ МИНУСОВ

Хотя 15-месячная дисквалификация, наложенная на Шарапову за употребление допинга, истекла еще в конце апреля, бывшая первая ракетка мира пока не сыграла ни одного матча на мэйджорах. Ни на «Ролан Гаррос», ни на Уимблдон Мария не дождалась специального приглашения. Причем организаторы Открытого чемпионата Франции во главе с руководителем национальной федерации Бернаром Джудичелли устроили из истории с Шараповой мыльную оперу — долго темнили, а потом объявили имена счастливчиков в прямом эфире на Facebook. То, что среди них не оказалось россиянки, вызвало в мире тенниса оживленную полемику. Как-никак, Шарапова дважды брала титул в Париже.

фоторепортаж С возвращением, Маша! Самая звездная спортсменка России впервые вышла на корт после 15-месячной дисквалификации за мельдоний — и одержала победу над итальянкой Робертой Винчи (7:5, 6:3).

В случае с Уимблдоном все вышло более буднично. Мария заранее объявила, что не рассчитывает на wild card и будет играть квалификацию. Это стало причиной ажиотажа среди болельщиков, но ненадолго. Вскоре стало известно, что из-за травмы бедра, полученной на турнире в Риме, Шарапова полностью пропустит травяной сезон. И вот — возвращение.

Известный в прошлом игрок, а ныне тренер и член правления национальной федерации Игорь Куницын, с которым связался «СЭ», рад принятому американскими коллегами решению, но при этом не считает его неожиданным.

— Не вижу ничего сверхъестественного — великому чемпиону дали приглашение на один из самых значимых турниров, — отметил Куницын. — Так и должно быть. Причины, думаю, чисто коммерческие. Организаторы US Open хорошо умеют считать — доходы от спонсоров, телевидения, продажи билетов. Плюс надо учитывать то, что Шарапова живет в США, участвует там в программах развития тенниса. Словом, от этого в выигрыше остаются все — турнир, сама Маша, спонсоры, болельщики, игра в целом. Не вижу никаких минусов.

Мария ШАРАПОВА. AFP 2017

СЫГРАТЬ С ЛИСТА

Но после того, как участие Шараповой в Открытом чемпионате США стало неоспоримым фактом, пришла пора беспокоиться о другом. Весомых причин для волнений у болельщиков две. Первая — проблемы Марии со здоровьем. Залечив то самое повреждение бедра, она в начале августа вышла на корт и почти тут же вернулась на больничный. Пятикратную чемпионку «Больших шлемов» подвело предплечье.

фоторепортаж Марии Шараповой — 30 19 апреля исполнилось 30 лет самой известной российской теннисистке Марии Шараповой. Спортсменка, родившаяся в городе Нягань в Ханты-Мансийском автономном округе, начала профессиональную карьеру в 2001 году. Среди достижений Шараповой пять побед на турнирах серии Большого шлема, победа в Кубке Федерации и серебро Олимпийских игр.

Вторая причина напрямую вытекает из первой. Из-за проблем со здоровьем у россиянки в последние три месяца почти не было игровой практики. Она совсем не играла на траве, на турнире в Стэнфорде провела только один матч, снявшись уже во втором круге. И взяла паузу, пропустив крупные старты в Торонто и Цинциннати. Выходит, на US Open ей придется играть «с листа», а соперницы там могут быть зубастыми уже в стартовых раундах.

— Конечно, чем больше времени на подготовку, тем лучше, — уверен Куницын. — Потому что квалификация — все равно непростые матчи, меньше времени на восстановление. В этом смысле для Маши wild card должна пойти на пользу.

— А на что она может рассчитывать в Нью-Йорке?

— Думаю, сейчас не надо ставить перед собой большие цели. Задача — полностью восстановиться и просто выйти на корт, чтобы хорошо делать свою работу. Завышенные ожидания могут только помешать, нет смысла добавлять себе лишнего давления. Маша сделает все, чтобы подготовиться и хорошо себя настроить.

Мария ШАРАПОВА (слева) и Серена УИЛЬЯМС. Reuters

ОБМЕН ЛЮБЕЗНОСТЯМИ

После завершения мэйджора у Шараповой запланировано еще одно важное событие в Нью-Йорке — 12 сентября она представит там свою автобиографию под названием «Неудержимая». На днях в американском журнале People она опубликовала кусочек книги, не упустив возможности поддеть свою вечную конкурентку Серену Уильямс. Так, Мария объяснила, почему американка ее не очень жалует — все началось с финала Уимблдона-2004.

— Серена, проиграв, обняла меня, улыбнулась, сказала что-то вроде: «Хорошая работа». Но внутри она не могла улыбаться. Войдя в раздевалку, я услышала рыдания. Глухие всхлипы. Я вышла так быстро, как смогла. Но она знала, что я была там в тот момент. Люди часто удивляются, почему мне так трудно с Сереной, я выиграла у нее 2 матча против 19. Думаю, ответ в той самой раздевалке. Серена ненавидела меня за то, что я была тощим подростком, вопреки всем прогнозам обыгравшим ее на Уимблдоне. Но еще больше — за то, что я видела, как она плачет. Вскоре после этого Уильямс сказала подруге — а та потом передала мне — «Никогда больше не проиграю этой маленькой сучке».

Уильямс, которая скоро станет матерью, не преминула ответить на этот выпад, причем очень быстро. Она объявила о том, что уже через три месяца после родов планирует сыграть на Australian Open, и добавила:

— Большинство спортсменок в раздевалке считают меня милой. Но публика думает так о Шараповой, которая вообще ни с кем из коллег не разговаривает. Это потому, что я черная и выгляжу грубой? Говорят, что афроамериканцам, особенно девушкам, нужно быть вдвое лучше, чтобы к ним относились так же. Но я не имею ничего против того, чтобы быть в два раза сильнее.