Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30705238/
16 августа 2017, 20:16 | Теннис | GoTennis.ru

Светлана Кузнецова прошла в третий раунд турнира в Цинциннати

Российская теннисистка Светлана Кузнецова преодолела барьер второго круга соревнований в Цинциннати, победив в двух сетах Юлию Путинцеву из Казахстана, — 6/3, 6/4.

За время матча, продлившегося 1 час 20 минут, восьмая ракетка мира, 32-летняя Светлана, сделала пять брейков и два эйса, восемь раз ошибившись при подаче. 22-летняя Путинцева, занимающая 52-е место в рейтинге WTA, три раза брала подачу соперницы и не допускала двойных ошибок. В личных встречах спортсменок установилось равенство — 1:1.

В 1/8 финала турнира Western & Southern Open Кузнецова сыграет либо с сербкой Александрой Крунич, либо с испанкой Карлой Суарес Наварро.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
16 августа

Карен Хачанов прошёл в 1/8 финала соревнований Western & Southern Open

Хуан Мартин Дель Потро сыграет в третьем раунде "Мастерса" в Цинциннати

Цинциннати. Дарья Гаврилова потерпела поражение от Камилы Джорджи