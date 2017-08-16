Светлана Кузнецова прошла в третий раунд турнира в Цинциннати

За время матча, продлившегося 1 час 20 минут, восьмая ракетка мира, 32-летняя Светлана, сделала пять брейков и два эйса, восемь раз ошибившись при подаче. 22-летняя Путинцева, занимающая 52-е место в рейтинге WTA, три раза брала подачу соперницы и не допускала двойных ошибок. В личных встречах спортсменок установилось равенство — 1:1.

В 1/8 финала турнира Western & Southern Open Кузнецова сыграет либо с сербкой Александрой Крунич, либо с испанкой Карлой Суарес Наварро.