Светлана Кузнецова прошла в третий раунд турнира в Цинциннати
Российская теннисистка Светлана Кузнецова преодолела барьер второго круга соревнований в Цинциннати, победив в двух сетах Юлию Путинцеву из Казахстана, — 6/3, 6/4.
За время матча, продлившегося 1 час 20 минут, восьмая ракетка мира, 32-летняя Светлана, сделала пять брейков и два эйса, восемь раз ошибившись при подаче. 22-летняя Путинцева, занимающая 52-е место в рейтинге WTA, три раза брала подачу соперницы и не допускала двойных ошибок. В личных встречах спортсменок установилось равенство — 1:1.
В 1/8 финала турнира Western & Southern Open Кузнецова сыграет либо с сербкой Александрой Крунич, либо с испанкой Карлой Суарес Наварро.
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