Цинциннати. Дарья Касаткина взяла лишь три гейма в матче с Мэдисон Киз
Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла преодолеть барьер второго раунда турнира в Цинциннати, проиграв в двух сетах американке Мэдисон Киз, — 2/6, 1/6.
За 50 минут матча 38-я ракетка мира, 20-летняя Касаткина, один раз подала навылет и допустила четыре двойные ошибки. 22-летняя Мэдисон, занимающая 17-е место в мировой классификации, записала в свой актив четыре брейка и семь эйсов, дважды ошибившись при подаче. Американка остаётся лидером в личных встречах спортсменок — 3:0.
В третьем круге соревнований Western & Southern Open Киз сразится с испанкой Гарбин Мугурусой.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter