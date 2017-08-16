Цинциннати. Дарья Касаткина взяла лишь три гейма в матче с Мэдисон Киз

За 50 минут матча 38-я ракетка мира, 20-летняя Касаткина, один раз подала навылет и допустила четыре двойные ошибки. 22-летняя Мэдисон, занимающая 17-е место в мировой классификации, записала в свой актив четыре брейка и семь эйсов, дважды ошибившись при подаче. Американка остаётся лидером в личных встречах спортсменок — 3:0.

В третьем круге соревнований Western & Southern Open Киз сразится с испанкой Гарбин Мугурусой.