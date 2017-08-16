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https://sport.mail.ru/news/tennis/30705010/
16 августа 2017, 19:25 | Теннис | GoTennis.ru

Цинциннати. Дарья Касаткина взяла лишь три гейма в матче с Мэдисон Киз

Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла преодолеть барьер второго раунда турнира в Цинциннати, проиграв в двух сетах американке Мэдисон Киз, — 2/6, 1/6.

За 50 минут матча 38-я ракетка мира, 20-летняя Касаткина, один раз подала навылет и допустила четыре двойные ошибки. 22-летняя Мэдисон, занимающая 17-е место в мировой классификации, записала в свой актив четыре брейка и семь эйсов, дважды ошибившись при подаче. Американка остаётся лидером в личных встречах спортсменок — 3:0.

В третьем круге соревнований Western & Southern Open Киз сразится с испанкой Гарбин Мугурусой.
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