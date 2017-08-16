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16 августа 2017, 18:46 | Теннис | GoTennis.ru

Роджер Федерер стал лидером по количеству недель в Топ-10

Швейцарский теннисист Роджер Федерер занимает третью позицию в рейтинге АТР, опубликованном 14 августа.

Таким образом, швейцарцу удалось побить рекорд Андре Агасси по числу недель, проведённых в первой десятке мировой классификации. Для Роджера это 734-я неделя в Топ-10, тогда как в активе американца 733 недели.

Отметим, что на третьем месте в этом списке находится испанец Рафаэль Надаль (603 недели), который на следующей неделе станет первой ракеткой мира.
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