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https://sport.mail.ru/news/tennis/30702019/
16 августа 2017, 15:32 | Теннис | Чемпионат.com

Нисикори досрочно завершил сезон из-за разрыва сухожилия запястья

Японец Кей Нисикори, который в последний момент отказался от участия в турнире серии «Мастерс-1000» в Цинциннати из-за травмы правого запястья, больше не выйдет на корт в нынешнем сезоне.

Японец <span class=error>Кей</span> Нисикори который в последний момент отказался от участия в турнире серии <span class=error>Мастерс</span>-1000 в Цинциннати <nobr>из-за </nobr>травмы правого запястья больше не выйдет на корт в нынешнем сезоне. Увеличить
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Команда Нисикори сообщила, что обследование выявило у него разрыв сухожилия. Точные сроки восстановления японского теннисиста пока неизвестны.

Напомним, что это уже третий игрок из нынешней первой десятки, объявивший о досрочном завершении сезона. Ранее о том, что в этом году они на корт больше не выйдут, сообщили серб Новак Джокович, который лечит свой локоть, и швейцарец Стэн Вавринка, сделавший операцию на колене.
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