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https://sport.mail.ru/news/tennis/30699870/
16 августа 2017, 12:39 | Теннис | Чемпионат.com

С. Уильямс: Шарапову публика считает более приветливой и милой, чем меня

Американка Серена Уильямс подтвердила своё намерение вернуться в теннис вскоре после родов, на Australian Open 2018, а также сравнила отношение публики к себе и к Марии Шараповой.

Американка <span class=error>Серена</span> <span class=error>Уильямс</span> подтвердила своё намерение вернуться в теннис вскоре после родов на Australian <span class=error>Open</span> 2018 а также сравнила отношение публики к себе и к Марии <span class=error>Шараповой</span>. Увеличить
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«Это очень дерзкий план, но я очень хочу выступить там. Это будет всего через три месяца после родов. Конечно, мне придётся нелегко. При этом я понимаю, что если я вернусь и буду проигрывать, то начнутся разговоры о том, что я уже не та — особенно с учётом того, что мне уже не 20 лет. Я не хочу выигрывать меньше, чем раньше. Либо я буду побеждать, либо не буду играть.

Многие люди думают, что я жёсткая и грубая в общении. Но я верю, что многие девушки в раздевалке считают меня очень милой. При этом Марию Шарапову, которая может вообще ни с кем не говорить в раздевалке, публика считает более приветливой и милой, чем меня. Почему? Потому что я чёрная и выгляжу грубой? Что ж, таково общество, в котором мы живём. Говорят, что афроамериканцам нужно быть вдвое лучше, чтобы к ним относились так же хорошо — особенно женщинам. Я не возражаю против того, чтобы быть вдвое лучше», — сказала Уильямс в интервью Vogue.
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