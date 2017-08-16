Александр Зверев. Он пришёл всерьёз и надолго

Лучший игрок своего поколения

Не звёздочка, а уже звезда. Александр Зверев ворвался в элиту мирового тенниса стремительно. О его таланте, конечно, знали давно. Более полугода он возглавлял юниорский рейтинг, выиграл один «Шлем» и стал лучшим юниором года по версии ITF. Достижения на юниорском уровне совершенно не означают, что такой же успешной получится и взрослая карьера. Мы знаем множество примеров, когда молодые теннисисты, побеждавшие своих сверстников, затем не смогли закрепиться в ATP-туре. Например, чемпионами мира по итогам года становились в этом веке Дональд Янг и Тьемо де Баккер. Имена обоих любителям тенниса известны, но, конечно, они и близко не подобрались к тем вершинам, которых они достигали по юниорам. А три года подряд сильнейшими в мире становились Янг Цунг-Хью, Даниэль Берта и Хуан-Себастьян Гомес — игроки, которые вообще пока не смогли ничего добиться на взрослом уровне.

Зверев только начинает свой большой путь, но уже сейчас он добился большего, чем все лидеры юниорского рейтинга как минимум с 2004 года, когда первым был Гаэль Монфис. Александр уже догнал француза по количеству завоёванных трофеев, но Монфис был шестой ракеткой мира, а Зверев пока только седьмая. Конечно, мало у кого есть сомнения, что Зверев войдёт и в пятёрку, а через пару лет вполне может стать первым, при этом на длительный срок. Не будем забывать, что Александру всего 20. На данный момент нет никаких оснований полагать, что он остановится в своём теннисном развитии, но всё же с молодыми теннисистами загадывать трудно. Мы и не станем этого делать, а просто проанализируем то, чего Зверев добился к этому моменту.

Психологическая устойчивость

Повод поговорить о себе Александр дал нам сам. Удивительно, но сам выход в финал турнира серии «Мастерс-1000» казался абсолютно рядовым событием, как будто Зверев и должен был там сыграть. Речь идёт о только что завершившемся «Мастерсе» в Монреале. На предыдущем, в Риме, на котором Зверев тоже добрался до решающего матча (и выиграл его), всё было не так. Тогда он находился ещё в середине второй десятки, поэтому уже победа в четвертьфинале над Милошем Раоничем была в какой-то степени неожиданной. Да, канадец откровенно плохо играет на грунте, но чемпиона «Ролан Гаррос» Зверев же не обыграет? Новак Джокович тогда находился в прекрасной форме. Он отдал пять геймов Хуану-Мартину дель Потро, а Доминика Тима и вовсе разгромил 6:1, 6:0. Серб демонстрировал великолепный теннис и, признаться, сомнений в его победе на турнире почти не было. Но Александр неожиданно выиграл, да ещё и в двух сетах.

Прошло всего пару месяцев, и теперь немец уже 4-й сеяный. Да, многие лидеры мирового тенниса сейчас травмированы, а остальные играют не лучшим образом. Отчасти и этим объясняется то, что выход Зверева в финал казался абсолютно органичным. Из по-настоящему сильных игроков в Канаду приехали только Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Доминик Тим и Кей Нисикори, но трое из них проиграли на стадии третьего круга или ранее. Зверев, кстати, тоже мог оказаться в этой компании. В первом же матче он упустил тройной матчбол во встрече с Ришаром Гаске, а через несколько минут уже у француза образовалось три шанса завершить матч одним ударом! Один из матчболов Зверев отыграл после феерического розыгрыша из 49 ударов!

Выйти в финал «Мастерса» — это уже само собой

Не хочется преувеличивать значение одного очка, но многие ли 20-летние теннисисты на матчболе соперника могут проявить такое терпение и перекидывать мяч полторы минуты? Александр за это терпение был вознаграждён. В третьем круге был очень показательный матч с ещё одним молодым талантом, Ником Кирьосом. Австралиец раньше заявил о себе, но он и старше почти на два года. Этот сезон у Ника не складывается, он никак не может полностью восстановиться и снимается практически с каждого турнира. Со Зверевым он доиграл до конца, но уступил. Показательно ещё и то, что Кирьос как всегда отвлекался на всякие околотеннисные вещи, например задирал кепку болбоя и разговаривал с оператором, а немец играл в теннис и был просто сильнее. Именно Александр, несмотря на более юный возраст, казался на корте взрослее и опытнее. Вообще после трудного старта с Гаске Зверев не отдал ни сета. Победы над Кевином Андерсоном, Денисом Шаповаловым и Федерером не были будничными, но запас чувствовался.

Любопытно, что по одинаковому сценарию Александр выиграл два «Мастерса» подряд. В Риме он в трёх партиях на самом старте победил Андерсона, а все остальные матчи сложились легче. Возвращаясь к канадскому турниру, вспомним ещё один интересный матч в полуфинале с Шаповаловым. Александру пока ещё нечасто приходится играть с теннисистами моложе себя, может быть в одном матче из 30−40. За канадца, конечно же, болел весь стадион, он играл весьма хорошо, но Зверев как более классный теннисист прибавлял в нужные моменты. Немец уже действовал как топ-игрок. Перед ним стояла задача остановить молодого и эмоционального соперника, которого поддерживают 10 тысяч любителей тенниса и который заряжается этой энергией. Задача-то не такая простая, но Зверев с ней справился. А как он повёл себя после игры?

Воспитание и манеры

После рукопожатия он вышел к центру корта, но не стал принимать заслуженные аплодисменты, а начал аплодировать сам своему сопернику, демонстративно протягивая руки в его сторону. Жест, достойный уважения. Повторимся, что предсказывать что-либо относительно молодых игроков сложно, а Шаповалову ещё меньше — всего 18, но, возможно, мы стали свидетелями первой из десятка встреч этих теннисистов на самом высоком уровне.

Наиболее интересный матч, что логично, состоялся в финале. Опять напрашиваются параллели с Римом — там Джокович, здесь — Федерер. Правда, если Новак был очень хорош, то о Роджере такого сказать нельзя. Всю неделю он играл средне, хотя постепенно прибавлял. Вопросов не было разве что к подаче (по крайней мере в четвертьфинале и полуфинале), но удар справа работал не так чисто, как на некоторых других турнирах сезона, а слева Федерер вообще играл редко. Со Зверевым он уже встречался трижды. В прошлом году на траве Галле немец сенсационно выиграл в трёх сетах, но Роджер взял реванш спустя год в финале — на том же самом турнире он легко победил 6:1, 6:3.

Многие считают, что интервью непосредственно перед матчем — это пустая формальность. Мол, теннисисты за те 30−40 секунд, что длятся эти мини-интервью, как всегда скажут, что соперник силён, что матч будет трудным, что надо показать свой лучший теннис… Но есть одно «но». Перед выходом на корт можно сказать что-то, о чём уже не узнает твой соперник — у него уже не будет возможности получить эту информацию. А Александр не стал говорить банальности. Он подробно рассказал о своём гейм-плане. В частности, что ему надо действовать как можно агрессивнее и не давать Роджеру времени на подготовку к ударам. План сработал. Зверев играл быстро, действовал первым номером, постоянно прессуя соперника и заставляя его обороняться. Мы не увидели лучшего Федерера. Он был достаточно пассивен, а во втором сете его стала беспокоить спина. Позднее швейцарец это подтвердил. Это ни в коей мере не отменяет того, что Зверев и его команда выбрали верный план на игру и сумели его отлично реализовать.

В одном ряду с великими

Александр одержал 11-ю победу подряд на турнирах серии «Мастерс-1000» (более одного титула на соревнованиях этой категории было среди игроков его возраста только у Джоковича (2), Андрея Медведева (2), Майкла Чанга (3) и Рафаэля Надаля (6)), 10-ю победу подряд всего (до Монреаля он победил в Вашингтоне), а также одержал шестую победу над игроком топ-10 в текущем сезоне. Примечательно, что все виктории были одержаны над разными теннисистами. Автору этого материала довелось пообщаться со старшим братом Александра Мишей, когда тот находился в середине второй сотни, а Саша — в середине первой. Миша говорил, как сильно гордится братом и как его успехи мотивируют его самого и помогают тоже идти вперёд, поскольку они вместе тренируются и находятся в очень тесном контакте. Миша теперь располагается уже в топ-30, а Александр пытается попасть в топ-5.