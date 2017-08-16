Александр Зверев. Он пришёл всерьёз и надолго
Александр Зверев не звёздочка, не восходящая звезда, а самая настоящая звезда тенниса. Поговорим о главном таланте своего поколения.
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Лучший игрок своего поколения
Не звёздочка, а уже звезда. Александр Зверев ворвался в элиту мирового тенниса стремительно. О его таланте, конечно, знали давно. Более полугода он возглавлял юниорский рейтинг, выиграл один «Шлем» и стал лучшим юниором года по версии ITF. Достижения на юниорском уровне совершенно не означают, что такой же успешной получится и взрослая карьера. Мы знаем множество примеров, когда молодые теннисисты, побеждавшие своих сверстников, затем не смогли закрепиться в
Зверев только начинает свой большой путь, но уже сейчас он добился большего, чем все лидеры юниорского рейтинга как минимум с 2004 года, когда первым был Гаэль Монфис. Александр уже догнал француза по количеству завоёванных трофеев, но Монфис был шестой ракеткой мира, а Зверев пока только седьмая. Конечно, мало у кого есть сомнения, что Зверев войдёт и в пятёрку, а через пару лет вполне может стать первым, при этом на длительный срок. Не будем забывать, что Александру всего 20. На данный момент нет никаких оснований полагать, что он остановится в своём теннисном развитии, но всё же с молодыми теннисистами загадывать трудно. Мы и не станем этого делать, а просто проанализируем то, чего Зверев добился к этому моменту.
Психологическая устойчивость
Повод поговорить о себе Александр дал нам сам. Удивительно, но сам выход в финал турнира серии «Мастерс-1000» казался абсолютно рядовым событием, как будто Зверев и должен был там сыграть. Речь идёт о только что завершившемся «Мастерсе» в Монреале. На предыдущем, в Риме, на котором Зверев тоже добрался до решающего матча (и выиграл его), всё было не так. Тогда он находился ещё в середине второй десятки, поэтому уже победа в четвертьфинале над Милошем Раоничем была в
Прошло всего пару месяцев, и теперь немец уже 4-й сеяный. Да, многие лидеры мирового тенниса сейчас травмированы, а остальные играют не лучшим образом. Отчасти и этим объясняется то, что выход Зверева в финал казался абсолютно органичным. Из
Выйти в финал «Мастерса» — это уже само собой
Не хочется преувеличивать значение одного очка, но многие ли 20-летние теннисисты на матчболе соперника могут проявить такое терпение и перекидывать мяч полторы минуты? Александр за это терпение был вознаграждён. В третьем круге был очень показательный матч с ещё одним молодым талантом, Ником Кирьосом. Австралиец раньше заявил о себе, но он и старше почти на два года. Этот сезон у Ника не складывается, он никак не может полностью восстановиться и снимается практически с каждого турнира. Со Зверевым он доиграл до конца, но уступил. Показательно ещё и то, что Кирьос как всегда отвлекался на всякие околотеннисные вещи, например задирал кепку болбоя и разговаривал с оператором, а немец играл в теннис и был просто сильнее. Именно Александр, несмотря на более юный возраст, казался на корте взрослее и опытнее. Вообще после трудного старта с Гаске Зверев не отдал ни сета. Победы над Кевином Андерсоном, Денисом Шаповаловым и Федерером не были будничными, но запас чувствовался.
Любопытно, что по одинаковому сценарию Александр выиграл два «Мастерса» подряд. В Риме он в трёх партиях на самом старте победил Андерсона, а все остальные матчи сложились легче. Возвращаясь к канадскому турниру, вспомним ещё один интересный матч в полуфинале с Шаповаловым. Александру пока ещё нечасто приходится играть с теннисистами моложе себя, может быть в одном матче из 30−40. За канадца, конечно же, болел весь стадион, он играл весьма хорошо, но Зверев как более классный теннисист прибавлял в нужные моменты. Немец уже действовал как
Воспитание и манеры
После рукопожатия он вышел к центру корта, но не стал принимать заслуженные аплодисменты, а начал аплодировать сам своему сопернику, демонстративно протягивая руки в его сторону. Жест, достойный уважения. Повторимся, что предсказывать
Наиболее интересный матч, что логично, состоялся в финале. Опять напрашиваются параллели с Римом — там Джокович, здесь — Федерер. Правда, если Новак был очень хорош, то о Роджере такого сказать нельзя. Всю неделю он играл средне, хотя постепенно прибавлял. Вопросов не было разве что к подаче (по крайней мере в четвертьфинале и полуфинале), но удар справа работал не так чисто, как на некоторых других турнирах сезона, а слева Федерер вообще играл редко. Со Зверевым он уже встречался трижды. В прошлом году на траве Галле немец сенсационно выиграл в трёх сетах, но Роджер взял реванш спустя год в финале — на том же самом турнире он легко победил 6:1, 6:3.
Многие считают, что интервью непосредственно перед матчем — это пустая формальность. Мол, теннисисты за те 30−40 секунд, что длятся эти
В одном ряду с великими
Александр одержал 11-ю победу подряд на турнирах серии «Мастерс-1000» (более одного титула на соревнованиях этой категории было среди игроков его возраста только у Джоковича (2), Андрея Медведева (2), Майкла Чанга (3) и Рафаэля Надаля (6)), 10-ю победу подряд всего (до Монреаля он победил в Вашингтоне), а также одержал шестую победу над игроком топ-10 в текущем сезоне. Примечательно, что все виктории были одержаны над разными теннисистами. Автору этого материала довелось пообщаться со старшим братом Александра Мишей, когда тот находился в середине второй сотни, а Саша — в середине первой. Миша говорил, как сильно гордится братом и как его успехи мотивируют его самого и помогают тоже идти вперёд, поскольку они вместе тренируются и находятся в очень тесном контакте. Миша теперь располагается уже в топ-30, а Александр пытается попасть в топ-5.
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