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16 августа 2017, 10:27 | Теннис | Р-Спорт

Андреев вошел в тренерский штаб сборной РФ на матч Кубка Дэвиса с венграми

Экс-теннисист Игорь Андреев в качестве тренера сборной России поедет с национальной командой на матч плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса с венграми, заявил агентству «Р-Спорт» президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

<nobr>Экс-теннисист</nobr> Игорь Андреев в качестве тренера сборной России поедет с национальной командой на матч <nobr>плей-офф</nobr> Мировой группы Кубка <span class=error>Дэвиса</span> с венграми заявил агентству Р-Спорт президент Федерации тенниса России <span class=error>Шамиль</span> Тарпищев. Увеличить
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Андреев, которому в июле исполнилось 34 года, завершил профессиональную карьеру летом 2013-го. В составе сборной России теннисист в 2006 году становился победителем Кубка Дэвиса. Кроме того, на счету Андреева три победы на турнирах ATP. Матч с венграми пройдет с 15 по 17 сентября в Будапеште.

«Игорь Андреев созрел к тому, чтобы быть тренером. Сейчас он поедет помогать нашей команде в качестве одного из тренеров сборной на Кубке Дэвиса в Венгрии. Решение об этом было принято больше месяца назад. Игорь уже работает, они взаимодействуют с (Игорем) Куницыным», — сказал Тарпищев по телефону.

«Вернулась и Надежда Петрова, которая также хочет стать тренером, — сообщил глава федерации. — Мы очень рады этому, ведь тренерская проблема есть по всей России. Теннис — массовый вид спорта, популярность его растет, а тренерских кадров не хватает. Мы с удовольствием всех примем и будем им помогать в тренерской работе».
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