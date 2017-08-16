Тим одержал 40-ю победу в году и вышел в третий круг турнира в Цинциннати
Австриец Доминик Тим переиграл итальянца Фабио Фоньини в матче второго круга турнира ATP в Цинциннати.
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Эта победа стала для австрийского теннисиста 40-й в этом году.
В других встречах хорват Иво Карлович одолел француза
Цинциннати (США)
Турнир ATP Western & Southern Open
Призовой фонд 4 973 120 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Доминик Тим (Австрия) Фабио Фоньини (Италия).
Иво Карлович (Хорватия)
Джон Изнер (США) Томми Пол (США).
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