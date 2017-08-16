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16 августа 2017, 9:51 | Теннис | Спорт-Экспресс

Тим одержал 40-ю победу в году и вышел в третий круг турнира в Цинциннати

Австриец Доминик Тим переиграл итальянца Фабио Фоньини в матче второго круга турнира ATP в Цинциннати.

Австриец <span class=error>Доминик</span> <span class=error>Тим</span> переиграл итальянца <span class=error>Фабио</span> <span class=error>Фоньини</span> в матче второго круга турнира ATP в Цинциннати. Увеличить
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Эта победа стала для австрийского теннисиста 40-й в этом году.

В других встречах хорват Иво Карлович одолел француза Жо-Вилфрида Цонга, а американец Джон Изнер​ оказался сильнее своего соотечественника Томми Пола.

Цинциннати (США)

Турнир ATP Western & Southern Open

Призовой фонд 4 973 120 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Доминик Тим (Австрия) Фабио Фоньини (Италия).

Иво Карлович (Хорватия) Жо-Вилфрид Цонга (Франция).

Джон Изнер (США) Томми Пол (США).
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