Тим одержал 40-ю победу в году и вышел в третий круг турнира в Цинциннати

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Эта победа стала для австрийского теннисиста 40-й в этом году.

В других встречах хорват Иво Карлович одолел француза Жо-Вилфрида Цонга, а американец Джон Изнер​ оказался сильнее своего соотечественника Томми Пола.

Цинциннати (США)

Турнир ATP Western & Southern Open

Призовой фонд 4 973 120 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Доминик Тим (Австрия) Фабио Фоньини (Италия).

Иво Карлович (Хорватия) Жо-Вилфрид Цонга (Франция).

Джон Изнер (США) Томми Пол (США).