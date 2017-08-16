Мугуруса может сыграть с Касаткиной в третьем круге турнира в Цинциннати
Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса (4) стала участницей третьего круга турнира в Цинциннати.
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В матче второго раунда она разгромила представительницу Бразилии Беатрис
Поединок продолжался 65 минут. На счету Мугурусы 4 эйса, 1 двойная ошибка и 6 реализованных
За выход в четвертьфинал Мугуруса сразится с победительницей пары Дарья Касаткина (Россия) — Мэдисон Кис (США, 16).
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