Макарова вышла во второй круг турнира WTA в Цинциннати

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

29-летняя россиянка победила соперницу со счетом 6:4, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 19 минут.

Ранее свой матч первого круга выиграла Елена Веснина — у француженки Каролин Гарсии (4:6, 6:4, 6:4).

В следующем раунде Макарова встретится с немкой Ангелик Кербер, «посеянной» под третьим номером, Веснина сыграет с датчанкой Каролиной Возняцки (6).

Макарова и Веснина также выступают на турнире в парном разряде, российский дуэт имеет первый номер «посева».

Турнир в Цинциннати завершится 21 августа.