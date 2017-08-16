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16 августа 2017, 9:33 | Теннис | ТАСС

Макарова вышла во второй круг турнира WTA в Цинциннати

ТАСС, 16 августа. Россиянка Екатерина Макарова обыграла чешку Барбору Стрыцову в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Цинциннати (призовой фонд — $2,5 млн).

Россиянка обыграла чешку Барбору Стрыцову в двух сетах. Увеличить
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29-летняя россиянка победила соперницу со счетом 6:4, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 19 минут.

Ранее свой матч первого круга выиграла Елена Веснина — у француженки Каролин Гарсии (4:6, 6:4, 6:4).

В следующем раунде Макарова встретится с немкой Ангелик Кербер, «посеянной» под третьим номером, Веснина сыграет с датчанкой Каролиной Возняцки (6).

Макарова и Веснина также выступают на турнире в парном разряде, российский дуэт имеет первый номер «посева».

Турнир в Цинциннати завершится 21 августа.
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