Макарова вышла во второй круг турнира WTA в Цинциннати
ТАСС, 16 августа. Россиянка Екатерина Макарова обыграла чешку Барбору Стрыцову в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Цинциннати (призовой фонд — $2,5 млн).
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29-летняя россиянка победила соперницу со счетом 6:4, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 19 минут.
Ранее свой матч первого круга выиграла Елена Веснина — у француженки Каролин Гарсии (4:6, 6:4, 6:4).
В следующем раунде Макарова встретится с немкой Ангелик Кербер, «посеянной» под третьим номером, Веснина сыграет с датчанкой Каролиной Возняцки (6).
Макарова и Веснина также выступают на турнире в парном разряде, российский дуэт имеет первый номер «посева».
Турнир в Цинциннати завершится 21 августа.
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