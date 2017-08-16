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https://sport.mail.ru/news/tennis/30695570/
16 августа 2017, 9:33 | Теннис | Советский спорт

Веснина обыграла Гарсию и вышла во второй круг турнира в Цинциннати

В рамках первого круга теннисного турнира WTA в Цинциннати россиянка Елена Веснина обыграла француженку Каролин Гарсию со счетом 4:6, 6:4, 6:4.

В рамках первого круга теннисного турнира WTA в Цинциннати россиянка Елена <span class=error>Веснина</span> обыграла француженку <span class=error>Каролин</span> <span class=error>Гарсию</span> со счетом 4:6 6:4 6:4. Увеличить
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Встреча продолжалась 124 минуты и за это время Веснина совершила 7 подач навылет, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 6, в активе ее соперницы 6 эйсов, 1 двойная и 3 брейка из 10.

В матче второго круга российская теннисистка встретится с Каролиной Возняцки (Дания).
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