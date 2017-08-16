Веснина обыграла Гарсию и вышла во второй круг турнира в Цинциннати
В рамках первого круга теннисного турнира WTA в Цинциннати россиянка Елена Веснина обыграла француженку Каролин Гарсию со счетом 4:6, 6:4, 6:4.
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Встреча продолжалась 124 минуты и за это время Веснина совершила 7 подач навылет, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 4
В матче второго круга российская теннисистка встретится с Каролиной Возняцки (Дания).
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