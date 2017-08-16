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https://sport.mail.ru/news/tennis/30695437/
16 августа 2017, 9:35 | Теннис | Спорт-Экспресс

Ассоциация тенниса США не учитывала допинговую историю Шараповой при выдаче wild card

Ассоциация тенниса США (USTA) опубликовала заявление по поводу выдачи россиянке Марии Шараповой wild card на US Open.

Ассоциация тенниса США (<span class=error>USTA</span>) опубликовала заявление по поводу выдачи россиянке Марии <span class=error>Шараповой</span> <span class=error>wild</span> <span class=error>card</span> на US <span class=error>Open</span>. Увеличить
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USTA отметила, что не учитывала допинговую историю российской теннисистки.

«Отстранение Шараповой за допинг завершилось, оно не стало фактором, который мог бы повлиять на решение о предоставлении wild card. Следуя нашим традициям, мы предоставляем приглашение бывшим чемпионам турнира, которые не могут попасть на него по тем или иным причинам. Кроме того, Шарапова добровольно согласилась выступить перед молодыми теннисистами в кампусе USTA с речью о важности антидопинговой программы в теннисе», — говорится в заявлении, которое на своей странице в Твиттере опубликовал журналист Times Стюарт Фрейзер.

Напомним, что Шарапова вернулась на корт 26 апреля 2017 года после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. С тех пор она провела девять матчей, в которых одержала шесть побед. На данный момент она занимает 148-е место в рейтинге WТА.

Общий призовой фонд US Open в 2017 году составит 50,4 миллиона долларов. Победители в одиночном разряде получат по 3,7 миллиона. Матчи основной сетки пройдут с 28 августа по 10 сентября.
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Новости Тенниса

Организаторы US Open не учитывали допинговую историю Шараповой при выдаче wild card

Организаторы US Open не учитывали допинговую историю Шараповой при выдаче wild card

ТАСС, 16 августа. Ассоциация тенниса США (USTA) не учитывала допинговую историю российской теннисистки Марии Шараповой при принятии решения о выдаче ей специального приглашения (wild card) в основную сетку четвертого в сезоне турнира серии Большого шлема — US Open. Заявление организации приводит журналист Times Стюарт Фрейзер на своей странице в Twitter.
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