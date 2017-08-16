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16 августа 2017, 9:31 | Теннис | Спорт-Экспресс

Феррер, Басилашвили и Карреньо Буста вышли во второй круг турнира в Цинциннати

Испанец Давид Феррер переиграл американца Стива Джонсона в матче первого круга турнира в Цинциннати.

Испанец Давид <span class=error>Феррер</span> переиграл американца <span class=error>Стива</span> <span class=error>Джонсона</span> в матче первого круга турнира в Цинциннати. Увеличить
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Также во второй круг пробились француз Адриан Маннарино​, испанец Пабло Карреньо Буста, грузин Николоз Басилашвили, американец Джаред Дональдсон и японец Юити Сугита.

Цинциннати (США)

Турнир ATP Western & Southern Open

Призовой фонд 4 973 120 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Маннарино (Франция) — Хаасе (Голландия) — 2:6, 7:6 (10:8), 6:2.

Карреньо Буста (Испания, 11) — Лоренци (Италия) — 6:3, 6:3.

Басилашвили (Грузия) — Чорич (Хорватия) — 6:3, 7:6 (7:5).

Дональдсон (США, WC) — Баутиста Агут (Испания, 12) — 7:6 (7:5), 6:3.

Сугита (Япония) — Сок (США, 13) — 7:5, 6:4.

Феррер (Испания) — Джонсон (США) — 6:1, 5:7, 6:3.
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