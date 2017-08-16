Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30695143/
16 августа 2017, 0:56 | Теннис | ТАСС

Организаторы US Open не учитывали допинговую историю Шараповой при выдаче wild card

ТАСС, 16 августа. Ассоциация тенниса США (USTA) не учитывала допинговую историю российской теннисистки Марии Шараповой при принятии решения о выдаче ей специального приглашения (wild card) в основную сетку четвертого в сезоне турнира серии Большого шлема — US Open. Заявление организации приводит журналист Times Стюарт Фрейзер на своей странице в Twitter.

Организаторы турнира объявили о предоставлении wild card 30-летней россиянке во вторник. US Open может стать для Шараповой первым турниром серии Большого шлема в сезоне.

«Отстранение Шараповой за допинг завершилось, оно не стало фактором, который мог бы повлиять на решение о предоставлении wild card, — говорится в заявлении. — Следуя нашим традициям, мы предоставляем приглашение бывшим чемпионам турнира, которые не могут попасть на него по тем или иным причинам. Кроме того, Шарапова добровольно согласилась выступить перед молодыми теннисистами в кампусе USTA с речью о важности антидопинговой программы в теннисе».

В начале августа Шарапова получила травму левого предплечья на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Стэнфорде и вынуждена была сняться с соревнований. Позднее спортсменка также отказалась от участия в турнире в Торонто, который проходил с 5 по 13 августа.

Шарапова весной возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, в апреле она дошла до полуфинала турнира в Штутгарте, на следующем турнире — в Мадриде — россиянка потерпела поражение во втором круге. В середине мая Шарапова играла в Риме, где дошла до второго круга, но снялась с турнира из-за травмы бедра.

Открытый чемпионат США пройдет с 28 августа по 10 сентября в Нью-Йорке. Шарапова побеждала на турнире в 2006 году.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Шарапова поблагодарила организаторов US Open за предоставление wild card

Шарапова поблагодарила организаторов US Open за предоставление wild card

ТАСС, 15 августа. Российская теннисистка Мария Шарапова поблагодарила организаторов четвертого в сезоне турнира серии Большого шлема — US Open (общий призовой фонд — более $50 млн, рекордный в истории тенниса) — за предоставление специального приглашения (wild card) для участия в основной сетке соревнований.
Еще 7 новостей  Все новости

Победа ЦСКА над "Янг Бойз" приблизила Россию к Франции в таблице коэффициентов УЕФА

Непомнящий победил Каспарова на шахматном турнире в Сент-Луисе

Шарапова поблагодарила организаторов US Open за предоставление wild card

"Халл" потерпел первое поражение в официальном матче под руководством Слуцкого