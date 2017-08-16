Организаторы US Open не учитывали допинговую историю Шараповой при выдаче wild card

Организаторы турнира объявили о предоставлении wild card 30-летней россиянке во вторник. US Open может стать для Шараповой первым турниром серии Большого шлема в сезоне.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Further comment from the USTA on Maria Sharapova's wild card. She has volunteered to speak to young US players about anti-doping programme. <a href="https://t.co/YgsC0ZUrE5">pic.twitter.com/YgsC0ZUrE5</a></p>— Stuart Fraser (@stu_fraser) <a href="https://twitter.com/stu_fraser/status/897490730297458688">15 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Отстранение Шараповой за допинг завершилось, оно не стало фактором, который мог бы повлиять на решение о предоставлении wild card, — говорится в заявлении. — Следуя нашим традициям, мы предоставляем приглашение бывшим чемпионам турнира, которые не могут попасть на него по тем или иным причинам. Кроме того, Шарапова добровольно согласилась выступить перед молодыми теннисистами в кампусе USTA с речью о важности антидопинговой программы в теннисе».

В начале августа Шарапова получила травму левого предплечья на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Стэнфорде и вынуждена была сняться с соревнований. Позднее спортсменка также отказалась от участия в турнире в Торонто, который проходил с 5 по 13 августа.

Шарапова весной возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, в апреле она дошла до полуфинала турнира в Штутгарте, на следующем турнире — в Мадриде — россиянка потерпела поражение во втором круге. В середине мая Шарапова играла в Риме, где дошла до второго круга, но снялась с турнира из-за травмы бедра.