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https://sport.mail.ru/news/tennis/30694838/
16 августа 2017, 0:05 | Теннис | GoTennis.ru

Касаткина и Гаврилова успешно стартовали на парном турнире в Цинциннати

Российская теннисистка Дарья Касаткина и австралийка Дарья Гаврилова преодолели барьер первого круга парных соревнований в Цинциннати, одолев украинку Надю Киченок и австралийку Анастасию Родионову, — 7/6 (4), 0/6, 10:8.

Встреча продлилась 1 час 29 минут. Касаткина и Гаврилова один раз взяли подачу соперниц и допустили пять двойных ошибок. Киченок и Родионова сделали один эйс и четыре брейка, трижды ошибившись при подаче.
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