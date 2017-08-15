Цинциннати. Михаил Южный потерпел поражение от Альберта Рамоса

Матч продлился 1 час 44 минуты. 93-я ракетка мира, 35-летний Михаил, один раз взял подачу соперника, выполнил семь подач навылет и допустил пять двойных ошибок. 29-летний Альберт, занимающий 24-ю позицию в мировой классификации, сделал девять эйсов и три брейка, не совершая ошибок при подаче. Прежде между собой игроки не встречались.

Во втором круге соревнований Western & Southern Open Рамос померится силами с Жилем Мюллером из Люксембурга.