Цинциннати. Михаил Южный потерпел поражение от Альберта Рамоса
Российский теннисист Михаил Южный не смог преодолеть барьер первого раунда турнира в Цинциннати, проиграв в трёх сетах испанцу Альберту Рамосу, — 2/6, 6/3, 3/6.
Матч продлился 1 час 44 минуты. 93-я ракетка мира, 35-летний Михаил, один раз взял подачу соперника, выполнил семь подач навылет и допустил пять двойных ошибок. 29-летний Альберт, занимающий 24-ю позицию в мировой классификации, сделал девять эйсов и три брейка, не совершая ошибок при подаче. Прежде между собой игроки не встречались.
Во втором круге соревнований Western & Southern Open Рамос померится силами с Жилем Мюллером из Люксембурга.
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