Шарапова поблагодарила организаторов US Open за предоставление wild card
ТАСС, 15 августа. Российская теннисистка Мария Шарапова поблагодарила организаторов четвертого в сезоне турнира серии Большого шлема — US Open (общий призовой фонд — более $50 млн, рекордный в истории тенниса) — за предоставление специального приглашения (wild card) для участия в основной сетке соревнований.
«Спасибо организаторам, это потрясающе», — написала Шарапова в Twitter.
Организаторы турнира объявили о предоставлении wild card 30-летней россиянке во вторник. US Open может стать первым турниром серии Большого шлема в сезоне для Шараповой.
В начале августа Шарапова получила травму левого предплечья на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Стэнфорде и вынуждена была сняться с соревнований. Позднее спортсменка также отказалась от участия в турнире в Торонто, который прошел с 5 по 13 августа.
Шарапова весной возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, в апреле она дошла до полуфинала турнира в Штутгарте, на следующем турнире — в Мадриде — россиянка потерпела поражение во втором круге. В середине мая Шарапова играла в Риме, где дошла до второго круга, но снялась с турнира
Турнир пройдет с 28 августа по 10 сентября в
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