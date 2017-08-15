Наталья Вихлянцева вышла во второй круг турнира в Цинциннати

Спортсменки провели на корте 2 часа 4 минуты, за которые Наталья сделала пять эйсов и семь брейков, шесть раз ошибившись при подаче. Тогда как Донна сделала по шесть эйсов и брейков, семь раз ошибившись при подаче. Россиянка сравняла счёт в очном противостоянии спортсменок — 2:2.

Во втором круге соревнований Western & Southern Open Вихлянцева сразится с чешкой Каролиной Плишковой.