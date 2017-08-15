Наталья Вихлянцева вышла во второй круг турнира в Цинциннати
64-я ракетка мира, российская теннисистка Наталья Вихлянцева, на старте турнира в Цинциннати победила хорватку Донну Векич, занимающую 50-е место мирового рейтинга, — 6/3, 2/6, 6/3.
Спортсменки провели на корте 2 часа 4 минуты, за которые Наталья сделала пять эйсов и семь брейков, шесть раз ошибившись при подаче. Тогда как Донна сделала по шесть эйсов и брейков, семь раз ошибившись при подаче. Россиянка сравняла счёт в очном противостоянии спортсменок — 2:2.
Во втором круге соревнований Western & Southern Open Вихлянцева сразится с чешкой Каролиной Плишковой.
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