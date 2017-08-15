Русская эмиграция атакует рейтинги
Почему многие хорошие теннисисты с русскими фамилиями не выступают ни за Россию, ни за страны бывшего СССР?
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Турнир серии «Мастерс» в Торонто, состоявшийся на прошлой неделе, стал прорывом для канадца Дениса Шаповалова и завершился победой немца Александра Зверева. «СЭ» присмотрелся к ним и другим теннисистам, имеющим русские корни, но представляющим другие страны. В этом списке нет тех, кто успел заявить о себе в теннисе как россиянин, а потом сменил спортивное гражданство — австралиек Дарьи Гавриловой и сестер Родионовых, Юлии Путинцевой, Александра Бублика и других представителей внушительной армии новых казахов, а также новозеландца Артема Ситака. Но есть те, кто родился за пределами России, говорят, помимо прочих языков,
Александр ЗВЕРЕВ (Германия, 20 лет, № 7 в рейтинге ATP)
Самый известный и успешный из «нерусских русских» теннисистов. О том, что в семье многократного чемпиона СССР Александра Зверева и его жены Ирины Фатеевой подрастает супертеннисист, все в России знали давно. Еще десять лет назад, приехав на «Кубок Кремля», его старший брат Миша рассказывал, что младшенький обладает потрясающим чувством мяча и великолепной техникой и непременно покорит теннисный мир.
Сам Миша был, можно сказать, первой ласточкой: в четыре года он переехал из Москвы в Германию и всегда выступал под немецким флагом. То же самое ожидало и Сашу. С его ранних лет Александр
Сейчас
Денис ШАПОВАЛОВ (Канада, 18 лет, № 67 в рейтинге ATP)
Денис Шаповалов — сын
До этого лета о Шаповалове говорили в основном, как о талантливом парне со строптивым характером. «Знаменитым» русский канадец стал, когда зарядил с досады мячом в глаз судье в февральском матче Кубка Дэвиса со сборной Великобритании. Судье пришлось делать операцию, а юному теннисисту — выводы о собственном поведении. Сам он позже признал, что та история оказала на него положительное влияние и научила быть более сдержанным.
Теперь же Шаповалов привлек к себе внимание «правильным» способом: выстрелил на домашнем «Мастерсе» в Торонто. 18-летний канадец обыграл поочередно Хуана Мартина Дель Потро и Рафаэля Надаля и дошел в итоге до полуфинала. Шаповалов поднялся в рейтинге из второй половины второй сотни на 67-е место, и уже может чувствовать себя полноценным игроком элиты.
Стефан КОЗЛОВ (США, 19 лет, № 133 рейтинга ATP)
Отец Стефана Козлова — Андрей — играл в теннис на российском уровне, был
Козлов, который может похвастаться знанием русского, сербского, английского и испанского языков, добивался видных успехов на юниорском уровне — играл в финалах Australian Open и Уимблдона в 2014 году, поднимался на 2-е место в юниорском рейтинге ITF. На взрослом уровне его достижения пока скромны: в его активе лишь один выигранный челленджер. При этом русский американец уже зарекомендовал себя как специалист по игре на траве.
Стефанос ЦИЦИПАС (Греция, 19 лет, № 159 рейтинга ATP)
Казалось бы, какое отношение к этому списку имеет парень с греческой фамилией? Самое прямое. Мама Стефаноса Циципаса — Юлия Сальникова (после замужества Апостоли), многократная чемпионка СССР и чемпионка Европы среди девушек, член сборной СССР в Кубке федерации, а его дед Сергей Сальников — знаменитый советский футболист, игравший за сборную, «Спартак», «Зенит» и «Динамо». Стефанос прекрасно говорит
Глеб САХАРОВ (Франция, 29 лет, № 188 рейтинга ATP)
Теннисист с исконно русским именем и весьма распространенной русской фамилией родился и научился играть в Ташкенте, откуда в подростковом возрасте перебрался в поисках лучшей жизни во Францию. «Если бы я не уехал, может быть, вообще не смог бы играть», — сказал Сахаров, вернувшись в столицу Узбекистана на турнир прошлой осенью. Правда, карьера узбекского француза и так складывается пока не слишком успешно: он лишь недавно перешел с фьючерсов на уровень челленджеров и лишь в прошлом месяце, в 29 лет, одержал первую победу на уровне ATP World Tour.
Катерина СИНЯКОВА (Чехия, 21 год, № 41 рейтинга WTA)
Представительница самой успешной державы в женском теннисе последних лет — Чехии — Катерина Синякова имеет непосредственное отношение к России. Ее отец Дмитрий — русский. Сама теннисистка с кудрявыми волосами родилась и выросла в Чехии и лучше говорит
— Здорово иметь в своем распоряжении еще один язык, ведь русский очень распространен во всем мире. К тому же, думаю, от отца я переняла бойцовский дух и желание побеждать. И эмоциональность у меня тоже от русских, — говорит Катерина.
При этом Синякова, которая в сезоне-2017 завоевала уже два титула в одиночном разряде, и успешно выступает в парном, довольна тем, что играет именно под чешских флагом и добивается успехов, в том числе, в Кубке федерации.
Аманда АНИСИМОВА (США, 15 лет, № 183 в рейтинге WTA)
Дочь москвичей Константина и Ольги, переехавших в США в 1998 году, чтобы дать больше возможностей своей старшей — Марии, родилась уже в
Родители с раннего детства сами пестовали теннисный талант дочери, привлекая к подготовке специалистов из USTA и такого известного профи, как Ник Савиано.
Анисимова — самая принципиальная и неудобная соперница юной российской звезды Анастасии Потаповой. Хотя стоит в рейтинге на несколько десятков позиций выше россиянки. Она уже успела выиграть 60-тысячник в Сакраменто и дебютировать в основной сетке Roland Garros. Вообще же русская американка ставит перед собой большие цели — стать первой ракеткой мира и хотя бы по разу выиграть все турниры «Большого шлема».
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