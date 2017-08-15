Русская эмиграция атакует рейтинги

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Турнир серии «Мастерс» в Торонто, состоявшийся на прошлой неделе, стал прорывом для канадца Дениса Шаповалова и завершился победой немца Александра Зверева. «СЭ» присмотрелся к ним и другим теннисистам, имеющим русские корни, но представляющим другие страны. В этом списке нет тех, кто успел заявить о себе в теннисе как россиянин, а потом сменил спортивное гражданство — австралиек Дарьи Гавриловой и сестер Родионовых, Юлии Путинцевой, Александра Бублика и других представителей внушительной армии новых казахов, а также новозеландца Артема Ситака. Но есть те, кто родился за пределами России, говорят, помимо прочих языков, по-русски, но приносят славу другим странам.

Александр ЗВЕРЕВ (Германия, 20 лет, № 7 в рейтинге ATP)

В активе Александра ЗВЕРЕВА уже два титула турниров серии «Мастерс». AFP 2017

Самый известный и успешный из «нерусских русских» теннисистов. О том, что в семье многократного чемпиона СССР Александра Зверева и его жены Ирины Фатеевой подрастает супертеннисист, все в России знали давно. Еще десять лет назад, приехав на «Кубок Кремля», его старший брат Миша рассказывал, что младшенький обладает потрясающим чувством мяча и великолепной техникой и непременно покорит теннисный мир.

Сам Миша был, можно сказать, первой ласточкой: в четыре года он переехал из Москвы в Германию и всегда выступал под немецким флагом. То же самое ожидало и Сашу. С его ранних лет Александр Зверев-старший подчеркивал, что играть его дети будут только за Германию. Хотя по-русски оба брата говорят отлично: выросли, по их собственным словам, на русскоязычных мультфильмах.

Сейчас Зверев-младший — самый яркий и титулованный представитель молодого поколения. На данный момент в активе Александра — 6 титулов, 2 из которых престижнейшей категории «Мастерс», и седьмое место в рейтинге ATP — высшее для немецких теннисистов с 2004 года. К тому же он — полноправный член сборной Германии в Кубке Дэвиса.

Денис ШАПОВАЛОВ (Канада, 18 лет, № 67 в рейтинге ATP)

Денис ШАПОВАЛОВ в Торонто обыграл Рафаэля Надаля. AFP 2017

Денис Шаповалов — сын вице-чемпионки СССР по теннису Тессы Шаповаловой и Виктора Шаповалова, занимавшегося волейболом. Родился парень в Тель-Авиве, куда на какое-то время переехала из России его семья, а в девять месяцев был перевезен в Канаду. В теннис пришел к маме-тренеру вслед за старшим братом Евгением, на которого во всем хотел походить. Чтобы обеспечить сыну возможности для комфортных тренировок Тесса Шаповалова организовала в пригороде Торонто собственную школу Tessa Tennis, популярность которой, по сообщениям канадских журналистов, растет пропорционально успехам Дениса в профессиональном спорте. Мать до сих пор остается одним из наставников новоиспеченной 67-й ракетки мира, также с ним работает капитан сборной Канады в Кубке Дэвиса Мартин Лорендо.

До этого лета о Шаповалове говорили в основном, как о талантливом парне со строптивым характером. «Знаменитым» русский канадец стал, когда зарядил с досады мячом в глаз судье в февральском матче Кубка Дэвиса со сборной Великобритании. Судье пришлось делать операцию, а юному теннисисту — выводы о собственном поведении. Сам он позже признал, что та история оказала на него положительное влияние и научила быть более сдержанным.

Теперь же Шаповалов привлек к себе внимание «правильным» способом: выстрелил на домашнем «Мастерсе» в Торонто. 18-летний канадец обыграл поочередно Хуана Мартина Дель Потро и Рафаэля Надаля и дошел в итоге до полуфинала. Шаповалов поднялся в рейтинге из второй половины второй сотни на 67-е место, и уже может чувствовать себя полноценным игроком элиты.

Стефан КОЗЛОВ (США, 19 лет, № 133 рейтинга ATP)

Стефан КОЗЛОВ. AFP 2017

Отец Стефана Козлова — Андрей — играл в теннис на российском уровне, был спарринг-партнером Анастасии Мыскиной и Дженнифер Каприати, работал в Македонии, где и появился на свет сам Стефан. С годовалого возраста Козлов живет во Флориде, где его семья владеет собственной академией, главные проекты которой — сыновья Стефан и Борис. До недавнего времени отец был единственным наставником старшего из братьев, но теперь Стефан больше времени проводит в тренировочном центре Ассоциации тенниса США (USTA) в Бока-Рэйтон.

Козлов, который может похвастаться знанием русского, сербского, английского и испанского языков, добивался видных успехов на юниорском уровне — играл в финалах Australian Open и Уимблдона в 2014 году, поднимался на 2-е место в юниорском рейтинге ITF. На взрослом уровне его достижения пока скромны: в его активе лишь один выигранный челленджер. При этом русский американец уже зарекомендовал себя как специалист по игре на траве.

Стефанос ЦИЦИПАС (Греция, 19 лет, № 159 рейтинга ATP)

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Казалось бы, какое отношение к этому списку имеет парень с греческой фамилией? Самое прямое. Мама Стефаноса Циципаса — Юлия Сальникова (после замужества Апостоли), многократная чемпионка СССР и чемпионка Европы среди девушек, член сборной СССР в Кубке федерации, а его дед Сергей Сальников — знаменитый советский футболист, игравший за сборную, «Спартак», «Зенит» и «Динамо». Стефанос прекрасно говорит по-русски, но на соревнованиях с раннего возраста представляет родную страну своего отца Апостолоса Грецию. Он тренируется под руководством родителей и во французской академии Патрика Муратоглу. Громких успехов русский грек, которому на днях исполнилось 19, пока не добивался, но стабильные результаты на челленджерах делают свое дело: после полуфинала в Портороже Стефанос поднялся на высшее в карьере 159-е место. Кстати, у Циципаса подрастают еще два юных брата-теннисиста — Петрос и Павлос.

Глеб САХАРОВ (Франция, 29 лет, № 188 рейтинга ATP)

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Теннисист с исконно русским именем и весьма распространенной русской фамилией родился и научился играть в Ташкенте, откуда в подростковом возрасте перебрался в поисках лучшей жизни во Францию. «Если бы я не уехал, может быть, вообще не смог бы играть», — сказал Сахаров, вернувшись в столицу Узбекистана на турнир прошлой осенью. Правда, карьера узбекского француза и так складывается пока не слишком успешно: он лишь недавно перешел с фьючерсов на уровень челленджеров и лишь в прошлом месяце, в 29 лет, одержал первую победу на уровне ATP World Tour.

Катерина СИНЯКОВА (Чехия, 21 год, № 41 рейтинга WTA)

Катерина СИНЯКОВА. Reuters

Представительница самой успешной державы в женском теннисе последних лет — Чехии — Катерина Синякова имеет непосредственное отношение к России. Ее отец Дмитрий — русский. Сама теннисистка с кудрявыми волосами родилась и выросла в Чехии и лучше говорит по-чешски, хотя родители старались, чтобы и русским она овладела в совершенстве.

— Здорово иметь в своем распоряжении еще один язык, ведь русский очень распространен во всем мире. К тому же, думаю, от отца я переняла бойцовский дух и желание побеждать. И эмоциональность у меня тоже от русских, — говорит Катерина.

При этом Синякова, которая в сезоне-2017 завоевала уже два титула в одиночном разряде, и успешно выступает в парном, довольна тем, что играет именно под чешских флагом и добивается успехов, в том числе, в Кубке федерации.

Аманда АНИСИМОВА (США, 15 лет, № 183 в рейтинге WTA)

Аманда АНИСИМОВА. AFP 2017

Дочь москвичей Константина и Ольги, переехавших в США в 1998 году, чтобы дать больше возможностей своей старшей — Марии, родилась уже в Нью-Джерси, а выросла и научилась играть в теннис во Флориде. В семье говорят по-русски, но девушка никогда не была в России и даже не рассматривала возможность выступать за родную страну отца и матери. «Я хотела бы побывать в России, посмотреть, какая она и узнать больше о культуре», — говорит Аманда.

Родители с раннего детства сами пестовали теннисный талант дочери, привлекая к подготовке специалистов из USTA и такого известного профи, как Ник Савиано.

Анисимова — самая принципиальная и неудобная соперница юной российской звезды Анастасии Потаповой. Хотя стоит в рейтинге на несколько десятков позиций выше россиянки. Она уже успела выиграть 60-тысячник в Сакраменто и дебютировать в основной сетке Roland Garros. Вообще же русская американка ставит перед собой большие цели — стать первой ракеткой мира и хотя бы по разу выиграть все турниры «Большого шлема».