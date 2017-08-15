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https://sport.mail.ru/news/tennis/30693857/
15 августа 2017, 21:18 | Теннис | GoTennis.ru

Карен Хачанов выиграл стартовый поединок «Мастерса» в Цинциннати

Российский теннисист Карен Хачанов преодолел барьер первого круга турнира в Цинциннати, одолев в трёх сетах аргентинца Диего Шварцмана, — 6/1, 1/6, 6/3.

Поединок продлился 1 час 39 минут. 32-я ракетка мира, 21-летний Карен, записал в свой актив четыре брейка и шесть эйсов, семь раз ошибившись при подаче. 24-летний Диего, занимающий 33-ю строчку мировой табели о рангах, реализовал три брейк-пойнта и не допускал двойных ошибок. Россиянин сравнял счёт в личных встречах игроков — 1:1.

Во втором раунде соревнований Western & Southern Open Хачанов сыграет с итальянцем Томасом Фаббиано.
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