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15 августа 2017, 19:10 | Теннис | РБК-Спорт

Шарапова получила приглашение на Открытый чемпионат США

Мария Шарапова избежит участия в квалификации US Open. Россиянка получила wild card в основную сетку.

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Открытый чемпионат США станет первым для Шараповой турниром Большого Шлема в этом сезоне. На Australian Open она не выступала из-за дисквалификации, на «Ролан Гаррос» не могла попасть из-за низкого рейтинга, а Уимблдон россиянка пропустила из-за травмы.

Рейтинг не позволял Шараповой попасть в основную сетку US Open — на этом турнире она должна была начинать с квалификации. Решение организаторов выдать ей wild card избавила ее от необходимости проходить отборочные соревнования. Основной турнир стартует 28 августа.

В Северной Америке россиянка в этом сезоне провела только один матч — она выиграла встречу первого круга турнира в Стэнфорде, после чего снялась из-за травмы. Затем из-за той же травмы левой руки она вынуждена была сняться с турниров в Торонто и Цинциннати.

Всего в этом сезоне российская теннисистка отказалась от участия уже в шести турнирах. В конце сентября Шарапову ждут в Китае — она получила wild card на турнире China Open. На этом турнире она стартует в основной сетке.

В настоящий момент Шарапова занимает в рейтинге 149-е место. В этом году она выступила на четырех турнирах — в Штутгарте, Мадриде, Риме и Стэнфорде. В Штутгарте она дошла до полуфинала, на остальных турнирах вылетала во втором круге, в том числе и из-за травм.
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