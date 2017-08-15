Шарапова получила приглашение на Открытый чемпионат США
Мария Шарапова избежит участия в квалификации US Open. Россиянка получила wild card в основную сетку.
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Открытый чемпионат США станет первым для Шараповой турниром Большого Шлема в этом сезоне. На Australian Open она не выступала
Рейтинг не позволял Шараповой попасть в основную сетку US Open — на этом турнире она должна была начинать с квалификации. Решение организаторов выдать ей wild card избавила ее от необходимости проходить отборочные соревнования. Основной турнир стартует 28 августа.
В Северной Америке россиянка в этом сезоне провела только один матч — она выиграла встречу первого круга турнира в Стэнфорде, после чего снялась
Всего в этом сезоне российская теннисистка отказалась от участия уже в шести турнирах. В конце сентября Шарапову ждут в Китае — она получила wild card на турнире China Open. На этом турнире она стартует в основной сетке.
В настоящий момент Шарапова занимает в рейтинге 149-е место. В этом году она выступила на четырех турнирах — в Штутгарте, Мадриде, Риме и Стэнфорде. В Штутгарте она дошла до полуфинала, на остальных турнирах вылетала во втором круге, в том числе и
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