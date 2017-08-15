Саснович завершила выступление на турнире в Цинциннати

В поединке первого раунда основной сетки Саснович, занимающая 96-е место в рейтинге WTA, встречалась с 38-й ракеткой планеты россиянкой Дарьей Касаткиной и уступила в двух сетах — 4:6, 2:6.

Александра Саснович пробилась в число участниц основного этапа через квалификацию, победив бельгийскую теннисистку Элис Мертенс (46-й номер мирового рейтинга) — 2:6, 7:5, 6:2 и американку Софию Кенин (141) — 4:6, 7:6, 6:3.

Еще одна белоруска Арина Соболенко (110) на старте квалификации обыграла британку Хизер Уотсон (71) — 7:6, 6:4, а затем проиграла хорватке Донне Векич (50) — 6:2, 4:6, 1:6.

На турнире в немецком Лейпциге (призовой фонд — $25 тыс.) белорусская теннисистка Лидия Морозова в первом квалификационном раунде взяла верх над представительницей Германии Анастасией Росонской — 6:1, 7:6. Следующей соперницей белоруски будет индийская теннисистка Рия Бхатия.